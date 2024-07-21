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Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o '3 değişiklik'...

Yedi yıl boyunca kilosuyla mücadele eden ve sonunda onu sonsuza dek koruyabileceğim, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde vermenin bir yolunu bulduğunu söyleyen Gen Cohen sırrını paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:23
Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

Yedi yıl boyunca kilosuyla mücadele eden ve sonunda onu sonsuza dek koruyabileceğim, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde vermenin bir yolunu bulduğunu söyleyen Gen Cohen sırrını paylaştı.

Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

Sabahları uyandığında mutsuz ve yorgun hissettiğini söyleyen Gen, aynadaki yansımasından da mutsuz olduğunu söylüyor.

Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

Günlük kıyafetlerini seçmesinin 20 dakikasını aldığını söyleyen genç kadın bunun nedeninin ise "çünkü kıyafetlerimin hiçbiri üzerime olmuyordu ve olanların da görüntüsünden nefret ediyordum" diye açıklıyor.

Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

"Kilomun ilişkilerimi bile etkilediğini fark ettim. Arkadaşlarımla dışarı çıkmaktan zevk alamıyordum çünkü sürekli nasıl göründüğümü, başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü düşünüyordum ve grup fotoğrafları çektirmek istemiyordum. Görünüşümden utanıyordum."

Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

Bu noktada, yirmili yaşlarımın başında olan ve her şeyi denediğini düşünen Gen, kalorileri alımını ise günde 1.000 ila 1.200 kaloriye kısıtladığını ancak daha sonra bundan da vazgeçtiğini söyledi.

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