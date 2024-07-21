Kısa sürede 23 kilo verdi! Başarısının sırrı o ’3 değişiklik’...

Yedi yıl boyunca kilosuyla mücadele eden ve sonunda onu sonsuza dek koruyabileceğim, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde vermenin bir yolunu bulduğunu söyleyen Gen Cohen sırrını paylaştı. Sabahları uyandığında mutsuz ve yorgun hissettiğini söyleyen Gen, aynadaki yansımasından da mutsuz olduğunu söylüyor. Günlük kıyafetlerini seçmesinin 20 dakikasını aldığını söyleyen genç kadın bunun nedeninin ise 'çünkü kıyafetlerimin hiçbiri üzerime olmuyordu ve olanların da görüntüsünden nefret ediyordum' diye açıklıyor. 'Kilomun ilişkilerimi bile etkilediğini fark ettim. Arkadaşlarımla dışarı çıkmaktan zevk alamıyordum çünkü sürekli nasıl göründüğümü, başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü düşünüyordum ve grup fotoğrafları çektirmek istemiyordum. Görünüşümden utanıyordum.' Bu noktada, yirmili yaşlarımın başında olan ve her şeyi denediğini düşünen Gen, kalorileri alımını ise günde 1.000 ila 1.200 kaloriye kısıtladığını ancak daha sonra bundan da vazgeçtiğini söyledi. 'Karbonhidratları, şekeri, gluteni ve yağları kesmeyi denedim. Yemek yerine geçen içecekleri ve kilo verme takviyelerini denedim. Spor salonu üyeliği aldım ama sonra hiç gitmedim çünkü başkalarının önünde çalışırken çok rahatsız hissettim.' Karşılaştığı en büyük sorunun ise, bir kişinin bir şey söylemesi ve ardından bir başkasının tamamen farklı bir şey söylemesi olduğunu ve kendisinin kimi veya neyi dinlemesi gerektiğini bilmiyor oluşu olduğunu söylüyor. 'Ve defalarca başarısızlığa uğradığım için kendimle ilgili doğru olmayan kararlar almaya başladım, mesela 'Bunu yapamam', 'Çok zor', 'Belki de zayıf, mutlu, zayıf veya fit olmak benim için uygun değil' ve kendine 'İyiyim... Bu benim yeni normalim. Devam etmeli ve bunu kabul etmeliyim çünkü bu çok daha kolay olurdu.'' dediğini söylüyor. Her şeyin ise 21. yaş doğum gününde değiştiğini söyledi. Akşam yemeği esnasında annesinin anı olsun diye bir fotoğrafını çektiğini, ve fotoğrafı ona gösterdiğinde kendini tanıyamadığını anlatıyor. 'Çoğu 21 yaşındaki kişi doğum gününü dışarıda arkadaşlarıyla kutlama yaparak geçirir. Benimki banyo zemininde, ağlayarak, kendimi çok kaybolmuş, kafası karışık ve olduğum kişi hakkında utanmış hissederek geçti' diyor. Kendi kendine, 'Bu artık benim hayatım mı? Gerçekten bu geleceği kabul edecek miyim?' diye düşündüğünü söylüyor. Üç yılda 15 kilo aldığını ve kilosunu kontrol altına almazsa kilo almaya devam edeceğini bildiğini belirtiyor. Ve bununla birlikte, sadece sosyal çevresinde sorunlarla yaşamakla kalmayıp birçok hastalıklara karşı da daha riskli bir konumda olacağını söylüyor. 'Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve hayatımın geri kalanında yaşama riskim olan daha birçok rahatsızlık. Bir değişiklik yapmam gerektiğini biliyordum ama nereden başlayacağım konusunda çok umutsuz hissediyordum.' 'Ama aynı zamanda bunu denemek zorunda olduğumu da biliyordum.' Sonraki yıl, temel yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaya başlayarak ve 23 kilo veren Gen, 93 kilodan yaklaşık 70 kiloya düştüğünü söylüyor. 'Ve şimdi, kilo verdiğimden beri, odak noktamı sağlıklı yağsız kas inşa etmeye ve vücudumu sıkılaştırmaya ve şekillendirmeye kaydırdım.' BESLENMESİNİ DÜZENLEMEK 'İlk odaklandığım şey beslenmemi düzenlemekti. En büyük sorunlarımdan birinin, her zaman diyet yapıyormuşum gibi hissetmem olduğunu fark ettim, ancak gerçekte haftada üç veya dört gün sağlıklı besleniyordum ve hafta sonları raydan çıkıyordum.' 'Pazartesiden perşembeye kadar kahvaltıda yumurta beyazı ve ıspanak, öğle yemeğinde salata, akşam yemeğinde ise tavuk, pilav ve brokoli yiyordum.' Ama hafta sonu geldiğinde pizza, dondurma, hamburger, patates kızartması yiyor ve milkshake içiyordu. 'Haftanın ilk dört günü o kadar kısıtlayıcıydım ki, sonraki üç gün o kadar aşırıya kaçıyordum ki, yarattığım kalori açığını telafi ediyordum' diyor. Haftada yedi gün yemeğimi takip etmeye ve yediklerinle tutarlılık oluşturmaya başladı. Hafta içi yemek hazırlıyordum ve tüm işlenmiş gıdalardan ve hazır yemeklerden uzak duruyordu. SPORU RUTİNE DAHİL ETMEK Yaptığı bir sonraki şey hayatıma bir fitness rutini dahil etmek oldu. Ancak haftanın 5 günü spora gidemiyor ya da günde 10 bin adım atamıyordu. Bunun yerine, dambıl seti ve yoga matı ile üç adet 28 dakikalık ev antrenmanıyla başladı. O zamandan beri, daha geleneksel olan halter kaldırmaya doğru devam etti. 'Haftada beş veya altı gün spor salonuna gitmek için hala zamanım veya isteğim yok. Bu yüzden hala haftada sadece üç kez çalışıyorum, ancak şimdi bu seanslar bir saate yakın sürüyor. Ayrıca her gün yürüyüşe çıkıyorum, 30 ila 60 dakika, üç 20 dakikalık yürüyüşe bölünmüş olsa bile.' UYKU VE STRES DÜZEYİ Son olarak, uyku ve stres seviyelerine öncelik veriyor. Tutarlı bir yatma ve uyanma saatim var. Genellikle akşam 9 veya 10'da yatakta oluyor ve sabah 6 veya 7 civarında uyanıyor. 'Bu, daha önce beş, belki altı saat uyuduğum zamana kıyasla her gece tam sekiz ila dokuz saat uyumamı sağlıyor.' Düşünceleri üzerinde çalışmak için terapiye gitti. Kişisel gelişim üzerine kitaplar okudu. Hedefleri hakkında günlük tuttu. Kişisel gelişim seminerlerine katıldı. Sadece zayıf olmaya değil, mutlu olmaya da odaklandım. 'Günün sonunda kilo vermek sizi mutlu etmeyecektir. Sadece siz sizi mutlu edebilirsiniz. Bu yüzden içsel çalışmayı yapmak, sebzelerinizi yemek ve bu adımları atmak kadar önemlidir.' KENDİNE GÜVEN 'Günümüzde kadın kilo verme uzmanı ve koçuyum ve yüzlerce danışanımda benzer sonuçları elde etmeyi başardım.' Hayatımdaki en büyük fark artık kendime olan güvenim. O zamanlar kilo vermek gerçekten imkansız gibi görünüyordu. Ve 'imkansızı' başardığım için zor şeyleri başarabileceğimi bilme özgüvenine sahibim. 'Daha fazla enerjim var, arkadaşlıklarımda ve ilişkilerimde daha fazla kendim olabiliyorum. Ve bedenimle kendimi güvende hissediyorum.' 'Ama en önemlisi, kendimi daha önce hiç sevmediğim bir şekilde seviyorum. Ve zayıflığa doğru kendimden nefret etmek yerine sağlıklılığa doğru kendimi sevmeyi seçerek, bu sonuçları ömür boyu sürdüreceğimi biliyorum.' Kilo vermiş birine bakıp 'Bu onun için harika ama bu asla ben olamam...' diye düşünmek kolay olabilir. Ama Gen, 'Gerçek şu ki: Olabilirsiniz. Ben özel değilim' diyor. Yöntemleri yüzlerce kişiye öğreten Gen, 'hepsi de inanılmaz sonuçlar elde etmeyi başardı' dedi.