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Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! "Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar..."

Çiftler, ilişkilerinde en büyük sınavı kıskançlık krizlerinde yaşar. Böyle durumlarda çevrenizden gelen "İçine ata ata böyle oldu" serzenişlerini iyi değerlendirmelisiniz. "Öfkede akıl olmaz" diyerek sakin kalmalı, dedektif gibi araştırmalara girmeden onunla endişelerinizi paylaşmalısınız.

Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:04
Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar...

Kıskançlık bazen ilişkiye renk katan, bazense ilişkiyi sabote edip ilişkinin bitiş pimini çeken çok güçlü bir duygudur. Kıskançlık duygusu insanın ilk varolduğu zamanlarda da vardı. Kıskançlığın o dönemlerde tanımı davetsiz misafirlere karşı kişinin kendi alanını korumak adına geliştirdiği bir önlem alma sistemiydi.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar...

Yani aslında ilk insanın karşısına çıkan problemlere karşı uyum sağlamaya çalışması. Hazır insanın varoluş sürecinden bahsetmişken cinsiyetler arası kıskançlık farkından da bahsetmemiz gerekir. Evrimi inceleyen araştırmacılara göre erkeklerdeki kıskançlık babalık şüphesinden meydana geliyor. Dünyaya gelen çocuğun kendisinden mi yoksa bir başkasından mı olduğuna dair sürekli şüphe duyuyorlar.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar...

Hatta durum bazen öyle bir boyuta geliyor ki erkek ya bir başkasının çocuğu için herhangi kaynak ve enerji yaratma şüphesini bile yoğun şekilde taşıyor. Bu durumda da erkek başka bir adamın genlerini devam ettirdiği düşüncesine kapılıyor. Bu düşüncesini de kadının hamilelik süreci, doğum, bebeğin bakımı, kadının doğumdan hemen sonra cinselliğe hazır olmaması gibi etmenlerle de destekletiyor. Bu gibi durumlar sebebiyle de erkek cinsel olarak sadakatsizliğe daha açık hale geliyor. Evet garip gelse de erkeğin evrimsel psikoloji kısmı tam olarak böyle işliyor.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar...

Gelelim kadınlara... Erkekler cinsel sadakatsizliğe daha duyarlıyken kadın tarafı duygusal sadakatsizliğe daha duyarlı. Yapılan araştırmalarda kadınların çoğu da cinsel aldatmadansa duygusal aldatmanın daha yıkıcı olduğunu savunuyor. Kadın tarafından kıskançlık duygusuna evrimsel açıdan bakıldığında ise bebek büyüyene kadar destek ve ilgiye ihtiyaç duyan annenin kıskançlığının bu durumu kaybetme korkusundan kaynaklandığını söylüyor. İlgi, sevgi, şefkatin başka bir rakip kişiye yönelme ihtimali kadınlardaki kıskançlık mekanizmasının pimini çekiyor. Kıskançlığın ilişkiyi bazen canlı tutan ba- zense sonunu getiren bir duygu olduğunu söylemiştik. Eğer ki kıskançlık dozunuz artık ilişkinize ciddi zararlar veriyorsa bu duygu ile çalışma zamanınız gelmiş demektir.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar...

6 ADIMDA KISKANÇLIK KRİZİ YÖNETİMİ

1. DUYGUNUZ ÇOK YOĞUNLAŞTIĞINDA EYLEME GEÇMEYİN
Kıskançlık duygusu sizi esir aldığında duygularınızı kontrol edebilmek, sakin kalıp mantıklı düşünebilmek çok zordur. Bu duygu yavaş yavaş sizi daha da zorlamaya başlar. Kıskançlık duygusunu hissettiğiniz andan itibaren zihniniz bu konuyu destekleyecek kanıtlar bulmaya başlar. Git gide bu sahne dozunu arttırmaya devam eder. Bundan ötürü duygunuzun çok yoğunlaştığını hissettiğinizde kendinizi mantık alanına çekip durumun somut yani görünen yanlarına odaklanın. Duyguları kontrol altına almanın en önemli adımı düşüncelerinizi filtreden geçirmektir. Eşiniz veya sevgilinizin belirli bir süre telefona cevap verememesi sizi kesinlikle aldattığı anlamına gelmiyor. Gerçek nedenleri olmayan hislerinizin partneriniz tarafından da bilinmesi veya bunun bir tartışma konusu yapılması da partnerinizin karşısında sizi zor duruma düşürecektir. Duygu yoğunluğuna girdiğinizde sizi bu buhrandan kurtaracak bir yöntem bulun. Yanlış düşünüp yanlış hislerin girdabına kendinizi sokmayın. Kendinizi mantık tarafına sokacak sağlıklı bir müdahale ile sağlıksız davranışlardan uzaklaşın.



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