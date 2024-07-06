Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! "Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar..."

6 ADIMDA KISKANÇLIK KRİZİ YÖNETİMİ



1. DUYGUNUZ ÇOK YOĞUNLAŞTIĞINDA EYLEME GEÇMEYİN

Kıskançlık duygusu sizi esir aldığında duygularınızı kontrol edebilmek, sakin kalıp mantıklı düşünebilmek çok zordur. Bu duygu yavaş yavaş sizi daha da zorlamaya başlar. Kıskançlık duygusunu hissettiğiniz andan itibaren zihniniz bu konuyu destekleyecek kanıtlar bulmaya başlar. Git gide bu sahne dozunu arttırmaya devam eder. Bundan ötürü duygunuzun çok yoğunlaştığını hissettiğinizde kendinizi mantık alanına çekip durumun somut yani görünen yanlarına odaklanın. Duyguları kontrol altına almanın en önemli adımı düşüncelerinizi filtreden geçirmektir. Eşiniz veya sevgilinizin belirli bir süre telefona cevap verememesi sizi kesinlikle aldattığı anlamına gelmiyor. Gerçek nedenleri olmayan hislerinizin partneriniz tarafından da bilinmesi veya bunun bir tartışma konusu yapılması da partnerinizin karşısında sizi zor duruma düşürecektir. Duygu yoğunluğuna girdiğinizde sizi bu buhrandan kurtaracak bir yöntem bulun. Yanlış düşünüp yanlış hislerin girdabına kendinizi sokmayın. Kendinizi mantık tarafına sokacak sağlıklı bir müdahale ile sağlıksız davranışlardan uzaklaşın.







