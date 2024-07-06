Roza
Galeri
Roza Yaşam
Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! "Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar..."
Klinik Psikolog Esra Ezmeci uzun ilişki formülünü anlattı! "Çiftlerin en büyük sınavı: Bunu atlatanlar..."
Çiftler, ilişkilerinde en büyük sınavı kıskançlık krizlerinde yaşar. Böyle durumlarda çevrenizden gelen "İçine ata ata böyle oldu" serzenişlerini iyi değerlendirmelisiniz. "Öfkede akıl olmaz" diyerek sakin kalmalı, dedektif gibi araştırmalara girmeden onunla endişelerinizi paylaşmalısınız.
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:04