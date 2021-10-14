Kraliyet gelini Kate Middleton’ın zayıflık sırrı ortaya çıktı!

Kate Middleton, kraliyet ailesinin en gözde üyesi olarak basın dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Prens William ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan Kate Middleton, her zaman bakımlı ve fit görünümüyle akıllarda yer ediyor. Peki kraliyet gelininn bu fiziğinin altında ne gibi sırlar yatıyor? Yediklerine ve sporuna her zaman özen gösteren Kate Middleton küçük sırlarıyla şaşırttı. İşte Kate Middleton'ın görüntüsünün karşısındaki küçük sırlar...

Peki Middleton'ın hiç çocuk dünyaya getirmemiş gibi görünmesinin sırrı ne? Bunu merak eden İngiliz basını bunun da peşine düştü. Son zamanlarda aşırı zayıf bulunan Middleton'ın ne yiyip de bu kadar ince kaldığını gözler önüne serdi.

Daha ilk bebeği George'u dünyaya getirmesinin üzerinden sadece bir ay geçmişti ki dümdüz karnı ve incecik siluetiyle kamuoyunun karşısına çıktı Cambridge Düşesi Middleton. Bu durum diğer iki çocuğunda da değişmedi.

İşte Middleton'ın üç öğün yedikleri ve bununla yetinmeyip formda kalmak için yaptıkları...

Sabah kahvaltısı: Kate Middleton sabah kahvaltısında smoothie içiyor.