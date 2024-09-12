Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

Mutfağınızdaki bardakların zaman içerisinde matlaştığını görebilirsiniz. Bu durumun asıl nedeni suyun içerisindeki sert minerallerin cam eşyaları çizmesi ve izler bırakmasından dolayı olur. Böylece bardaklarınız kirli görünüp canınızı sıkabilir. Ancak, üzülmenize gerek yok çünkü temizlik uzmanı Jane Wilson, bu gibi durumlar için pratik çözümünü sunuyor. İşte detaylar…