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Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

Mutfağınızdaki bardakların zaman içerisinde matlaştığını görebilirsiniz. Bu durumun asıl nedeni suyun içerisindeki sert minerallerin cam eşyaları çizmesi ve izler bırakmasından dolayı olur. Böylece bardaklarınız kirli görünüp canınızı sıkabilir. Ancak, üzülmenize gerek yok çünkü temizlik uzmanı Jane Wilson, bu gibi durumlar için pratik çözümünü sunuyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:21
Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

Cam bardakların ve diğer cam ürünlerinin üzerinde su lekeleri olduğunu görebilirsiniz. Bu kirli görüntüden dolayı gelen misafirlerinize bardağınızda içecek ikram ederken çekiniyor olabilirsiniz. Temizlik uzmanı Jane'in önerileri sayesinde matlaşan bardaklarınızı 10 dakikada cam gibi yapabilirsiniz.

Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

MATLAŞAN BARDAKLARA KESİN ÇÖZÜM

Doğal temizlik malzemesi dendiğinde akla gelen ilk ürün beyaz sirke oluyor. Beyaz sirke, diğer temizlik alanlarında olduğu gibi matlaşan bardaklarınız için de çözüm sunuyor.

Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

Derin ve büyük bir kap içerisinde eşit oranda beyaz sirke ve ılık suyu karıştırın.

Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

Ardından bu kabın içerisine matlaşan cam bardaklarınız ve diğer cam ürünlerinizi koyun. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra, iz bırakmayacak yumuşak bir bezle bardaklarınızı durulayın.

Matlaşan bardakları ayna gibi yapıyor! 10 dakikada parıl parıl oluyor…

KARBONATIN GÜCÜNDEN YARDIM ALIN

Bir diğer doğal temizlik ürünü ise karbonattır. Karbonatı su ile karıştırarak bir macun kıvamı elde edin. (Burada önemli olan nokta su miktarının az olmasıdır.)

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