Miyavlayarak çok şey anlatıyorlar! Meğer kediler bizimle konuşuyormuş, uzmanlar açıkladı: Eğer kediniz bunu yapıyorsa...

Kediler, göz kırpmalardan kulak hareketlerine kadar birçok detayı kullanarak duygularını ifade ediyor. Araştırmacılar, kedilerin yalnızca miyavlamadığını, aynı zamanda yüz kaslarıyla da bizimle "konuştuklarını" keşfetti. Gözlerini hafifçe kısmaları, kulaklarını dikmeleri ya da bıyıklarının yönü bile aslında bize bir şey anlatıyor.