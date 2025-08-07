Roza
Miyavlayarak çok şey anlatıyorlar! Meğer kediler bizimle konuşuyormuş, uzmanlar açıkladı: Eğer kediniz bunu yapıyorsa...
Kediler, yıllardır sessiz dostlarımız olarak bilinir. Ancak bilim insanları, onların aslında düşündüğümüzden çok daha fazla iletişim kurduğunu ortaya çıkardı. Son araştırmalara göre kediler, insanlarla etkileşime geçmek için tam 300'e yakın yüz ifadesi kullanıyor!
