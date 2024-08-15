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Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: "Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!”

18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda gerçekleştirdiği saldırı ülke gündeminde sarsıcı bir habere dönüşmüştü. Gerçekleşen saldırıda 2'si ağır, 5 yaralı bulunurken saldırgan da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Fakat bu saldırının ardından ortaya çıkan detaylar oldukça ürkütücü. Evinden çıkmayan, PC bağımlısı olduğu bilinen Arda Küçükyetim ile ilgili "mizantropi" adı verilen bir durumun söz konusu olabileceği belirtiliyor. Peki mizantropi nedir ve nasıl ortaya çıkar? Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. İşte detaylar…

DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:51
Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!

Eskişehir'de gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı korkutucu olayda, "kim, nasıl böyle bir eyleme adım atabilir" sorusunun cevabı olarak gündeme gelen "mizantropi" kavramı büyük bir merak konusu oldu.

Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!

Saldırıyı gerçekleştiren Arda Küçükyetim'in bilgisayar oyunlarından etkilendiği düşünülürken, aynı zamanda saldırganın arkadaşı Ayaz Bulut'a "bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum" dediği öğrenildi. Arda Küçükyetim'in bu tavırlarının ardındaki sebep olarak öne sürülen "mizantropi" ile ilgili bilinmeyenleri Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım açıkladı.

Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG SAADET AYBENİZ

YAŞANAN OLUMSUZ DENEYİMLERE DİKKAT!

Mizantropist bir bakış açısının nasıl ortaya çıktığına dair Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım; "Olumsuz deneyimlerden sonra ortaya çıkan yeni kavramlardan bir tanesini; "mizantropi" olarak adlandırabiliriz. Ne yazık ki, Eskişehir'de gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrasında bu kelime daha çok dikkatimizi çekti. İnsanlardan nefret etmek, onları sevmemek, onlara güvenmemek anlamına gelen bir durum. Bu insanlarda genellikle karşılarındaki kişilere dair "negatif duygu durumlarının" olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Eskişehir'de gerçekleşen olayda olayın zanlısı olan Arda Küçükyetim'in davranışlarında olduğu gibi, insanlardan uzak durma, yalnız kalma isteği, iletişime girmemek için birçok yolun denenmesi ve kaçma-kaçınma gibi davranışlar gözlemlenebiliyor" cümlelerini kullandı.

Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!

"ASOSYAL KİŞİLİK GELİŞİMİ GÖSTEREBİLİRLER"

İnsanlardan nefretin nasıl kendini gösterdiğine dair açıklama yapan Yıldırım; "Kendilerinin aslında çok farkındalar. Mizantropinin aslında burada bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelere sahip olmalarından dolayı, bazen karşımıza "asosyal" diyebileceğimiz kişiler olarak çıkabiliyorlar. Kendilerini soyutladıkları bir ortamı tercih edebilirler ve kalabalık olan ortamlara girmeyi istemeyebilirler. Meslek tercihlerinde bile insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekler tercih edebiliyorlar" açıklamasında bulundu.

Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!

MİZANTROPİ NASIL TEHLİKELİ HALE GELİR?

Mizantropinin tehlikeli hale gelme süreciyle ilişkili olarak ise; "Mizantropi bir hastalık olmaktan ziyade bir dünya görüşü olmakla birlikte, aslında belirli kişilik bozukluklarında ortaya çıkabilen bir durum. Kişinin işlevselliği bozuluyorsa, burada mizantropi bir soruna yol açıyor demektir. Bu noktada bu nefretin kaynağının ne olduğuna bakılması çok kıymetli" sözlerini kullandı.

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