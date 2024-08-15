Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: "Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!”

18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda gerçekleştirdiği saldırı ülke gündeminde sarsıcı bir habere dönüşmüştü. Gerçekleşen saldırıda 2'si ağır, 5 yaralı bulunurken saldırgan da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Fakat bu saldırının ardından ortaya çıkan detaylar oldukça ürkütücü. Evinden çıkmayan, PC bağımlısı olduğu bilinen Arda Küçükyetim ile ilgili "mizantropi" adı verilen bir durumun söz konusu olabileceği belirtiliyor. Peki mizantropi nedir ve nasıl ortaya çıkar? Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. İşte detaylar…