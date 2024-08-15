Mizantropi nasıl tehlikeli hale gelir? Uzman isimler Eskişehir saldırganını değerlendirdi: "Her insan sevmiyorum diyen böyle bir şey yapamaz!”

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG SAADET AYBENİZ

YAŞANAN OLUMSUZ DENEYİMLERE DİKKAT!

Mizantropist bir bakış açısının nasıl ortaya çıktığına dair Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım; "Olumsuz deneyimlerden sonra ortaya çıkan yeni kavramlardan bir tanesini; "mizantropi" olarak adlandırabiliriz. Ne yazık ki, Eskişehir'de gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrasında bu kelime daha çok dikkatimizi çekti. İnsanlardan nefret etmek, onları sevmemek, onlara güvenmemek anlamına gelen bir durum. Bu insanlarda genellikle karşılarındaki kişilere dair "negatif duygu durumlarının" olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Eskişehir'de gerçekleşen olayda olayın zanlısı olan Arda Küçükyetim'in davranışlarında olduğu gibi, insanlardan uzak durma, yalnız kalma isteği, iletişime girmemek için birçok yolun denenmesi ve kaçma-kaçınma gibi davranışlar gözlemlenebiliyor" cümlelerini kullandı.