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Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

Lezzetli bir yemeğin hazırlığı sırasında farkında olmadan yararlı etkilere sahip birçok şeyi çöpe döküyoruz. Bu etkilere sahip atıklardan biri de pirinci beklettiğiniz su. Bu suyun mucizevi etkileri sayesinde beklemediğiniz birçok yararından faydalanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 16:06
Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin ! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

Pirinç; içeriğindeki faydalı mineraller sayesinde beklediği suda da büyük değişimler yaratıyor. İşte pirinç suyunun muhteşem etkileri ve kullanım alanları...

Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin ! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

GÜZELLİK ÜRÜNÜ

Asya'da bunu nesillerdir biliyorlar, pirinç suyunuzu atmak israftır. Bunun nedeni, onu bir güzellik ürünü olarak çok kolay bir şekilde kullanabilmenizdir. Pirincinizi pişirdiğiniz su, bol miktarda antioksidan, mineral ve B ve E vitaminleri içerir.

Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin ! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

Ayrıca gençlik iksiri olarak bilinen ve pitera adı verilen bir fermentasyon ürününü de bünyesinde barındırır. Pirinç suyunu şampuan olarak da kullanabilirsiniz. Böylece saçın beyazlamasını engelleyebileceğiniz düşünülüyor.

Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin ! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

CİLDİ TEMİZLER

Pirinç suyu, cildiniz için temizlik ürünü olarak kullanıma çok uygundur. Pamuklu bir pedin üzerine biraz su koyun ve cildinize bununla sürün.

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