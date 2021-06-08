Pirinçleri beklettiğiniz suyu dökmeyin ! Mucizevi etkisine inanamayacaksınız

Lezzetli bir yemeğin hazırlığı sırasında farkında olmadan yararlı etkilere sahip birçok şeyi çöpe döküyoruz. Bu etkilere sahip atıklardan biri de pirinci beklettiğiniz su. Bu suyun mucizevi etkileri sayesinde beklemediğiniz birçok yararından faydalanabilirsiniz.

Pirinç; içeriğindeki faydalı mineraller sayesinde beklediği suda da büyük değişimler yaratıyor. İşte pirinç suyunun muhteşem etkileri ve kullanım alanları...

GÜZELLİK ÜRÜNÜ Asya'da bunu nesillerdir biliyorlar, pirinç suyunuzu atmak israftır. Bunun nedeni, onu bir güzellik ürünü olarak çok kolay bir şekilde kullanabilmenizdir. Pirincinizi pişirdiğiniz su, bol miktarda antioksidan, mineral ve B ve E vitaminleri içerir.

Ayrıca gençlik iksiri olarak bilinen ve pitera adı verilen bir fermentasyon ürününü de bünyesinde barındırır. Pirinç suyunu şampuan olarak da kullanabilirsiniz. Böylece saçın beyazlamasını engelleyebileceğiniz düşünülüyor.