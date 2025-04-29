Psikologlar açıkladı: Yüksek zekaya sahip olduğunuzu gösteren 4 alışkanlık
Zeka, yalnızca doğuştan gelen genetik faktörlerle belirlenmez aynı zamanda günlük davranışlarımız ve alışkanlıklarımızla da şekillenir. Psikologlara göre, IQ testleri zeka düzeyini ölçmek için yaygın bir yöntem olsa da, bir kişinin ne kadar zeki olduğunu anlamanın bir başka yolu da davranışlarına dikkat etmektir. Çünkü zeki insanlar farkında olmasalar da bu tutumlardan uzak durmaktadır. İşte zekilerde görülmeyen o 4 alışkanlık…
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:27