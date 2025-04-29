Psikologlar açıkladı: Yüksek zekaya sahip olduğunuzu gösteren 4 alışkanlık

Bunlar, mantık kurma, yaratıcı düşünme buna bağlı olarak çözüm üretme gibi birçok elementi de işaret eder. Bu kadar karmaşık bir davranışı tam olarak çözmek mümkün olmasa da, bilim insanları zekanın düzeyini anlamak ve değerlendirmek için en doğru kaynağın IQ testi olduğunu savunuyor.