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Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

Birçok kişide görülebilen topuk çatlakları, kuru cilt yapısı ve uzun süre ayakta kalmak gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Bu durum estetik bir sorun olarak görüldüğü için terlik ve sandalet giyilmesine engel olabilir. Ancak, evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz doğal malzemeler ile topuk çatlaklarının önüne geçebilir ve var olan çatlakları iyileştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:43
Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

Düzenli olarak nemlendirilmeyen topuklarda çatlamalar meydana gelir. Çatlamalar bazen hafif olsa da bazı durumlarda son derece derin ve kanamalı olabiliyorlar. Bunların önüne geçmek için, ayakları düzenli nemlendirmeli ve ayakları sıcak suda yıkamamalısınız. İşte bu sorunun önüne geçmek için derlemiş olduğumuz doğal yöntemler…

Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

Not: Hassas ve alerjik cilt tipine sahip kişilerin kullanım öncesi bir uzmana başvurması önerilir.

Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

Eğer topuk çatlaklarınız derin ve şiddetli ise kanamalar meydana gelebilir. Kanama olan çatlaklarda mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

LİMON

Limonun asidik yapısından dolayı, cilt yumuşar, çatlamayı önlemeye ve var olan çatlamayı iyileştirmeye yardımcı olur.

Pürüzsüz ayakların sırrı bu yöntemde saklı! Çatlakları iyileştirip pamuk gibi yapıyor…

Ilık suyun içerisine bir miktar limon suyu ekleyin.

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