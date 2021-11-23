Görme engelli insanlar rüya görebilir mi? Gerçekten mümkün mü?

Rüyalar ve anlamları binlerce yıldır insanların ilgisini çekse de oldukça gizemli bir konu olmaya devam ediyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde uyurken beyin aktivitesinin incelenmesi mümkün hale gelebildiği için bilmediğimiz birçok konuda aydınlatılmaya devam ediyor.

Anlamını uzun süredir aradığınız bir rüyanın zihninizde dolaştığı olmuştur. Biz de bu nedenle kabuslar ve tuhaf rüyalar hakkında ortaya çıkarılan gerçekleri listeledik. İşte o gerçekler...

NASIL RÜYA GÖRÜYORUZ? Belki de her birimizin, uyandıktan sonra tamamen saçma gibi görünen garip şeylerin olduğu bir rüya hakkında bir hikayesi vardır. Bunun neden olduğunu merak ediyorsanız, birkaç açıklama var.

Her insanın kendine özgü hayalleri vardır çünkü insanlar her gün çeşitli duygular ve olaylar yaşarlar. Uykuya daldığınızda, beyniniz çok çalışmaya devam eder ve anları kısa süreli ve uzun süreli belleğe dağıtır.

Son zamanlarda meydana gelen olayları, uzun zaman önce olanlarla karşılaştırır. Bu nedenle, şu anda yaşadığınız yer gibi yeni bir yerde eski bir evcil hayvanla oynamak gibi çocukluğunuzdan şeyler görebilirsiniz.