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Görme engelli insanlar rüya görebilir mi? Gerçekten mümkün mü?

Rüyalar ve anlamları binlerce yıldır insanların ilgisini çekse de oldukça gizemli bir konu olmaya devam ediyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde uyurken beyin aktivitesinin incelenmesi mümkün hale gelebildiği için bilmediğimiz birçok konuda aydınlatılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 13:18
Rüyalarla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyoruz! Görme engelliler rüya görüyor mu?

Anlamını uzun süredir aradığınız bir rüyanın zihninizde dolaştığı olmuştur. Biz de bu nedenle kabuslar ve tuhaf rüyalar hakkında ortaya çıkarılan gerçekleri listeledik. İşte o gerçekler...

Rüyalarla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyoruz! Görme engelliler rüya görüyor mu?

NASIL RÜYA GÖRÜYORUZ?

Belki de her birimizin, uyandıktan sonra tamamen saçma gibi görünen garip şeylerin olduğu bir rüya hakkında bir hikayesi vardır. Bunun neden olduğunu merak ediyorsanız, birkaç açıklama var.

Rüyalarla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyoruz! Görme engelliler rüya görüyor mu?

Her insanın kendine özgü hayalleri vardır çünkü insanlar her gün çeşitli duygular ve olaylar yaşarlar. Uykuya daldığınızda, beyniniz çok çalışmaya devam eder ve anları kısa süreli ve uzun süreli belleğe dağıtır.

Rüyalarla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyoruz! Görme engelliler rüya görüyor mu?

Son zamanlarda meydana gelen olayları, uzun zaman önce olanlarla karşılaştırır. Bu nedenle, şu anda yaşadığınız yer gibi yeni bir yerde eski bir evcil hayvanla oynamak gibi çocukluğunuzdan şeyler görebilirsiniz.

Rüyalarla ilgili tüm merak edilenleri cevaplıyoruz! Görme engelliler rüya görüyor mu?

Bunların hepsi, 10-20 dakika süren ve gece boyunca birkaç kez tekrarlanan hızlı göz hareketi uykusu aşamasında olur. Bu aşama aynı zamanda kişinin uyanık haliyle fizyolojik benzerliklerinden dolayı adını alan "paradoksal uyku" olarak da bilinir. Bu aşamada, mantıktan sorumlu olan dışında beynin tüm bölümleri aktif hale gelir.

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