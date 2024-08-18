Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

Saçlar dış görünüş için oldukça önemlidir. Saçın yapısı, kesimi ve rengi görüntümüz üzerindeki etkisini büyüktür. Ancak saçların beyazlaması yaşlılık belirtisi gibi görülebildiği için birçok kişi tarafından hoş karşılanmıyor. Saç beyazlamasına, genetik ve yaş faktörleri neden olabilir ve bunların önüne geçilmesi pek mümkün değildir. Ancak erken yaşta stres ve vitamin eksikliğinden dolayı meydana gelen saç beyazlamasının önüne geçilebilir. Nasıl mı? Doğru beslenme düzeni ile.