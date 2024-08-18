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Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

Saçlar dış görünüş için oldukça önemlidir. Saçın yapısı, kesimi ve rengi görüntümüz üzerindeki etkisini büyüktür. Ancak saçların beyazlaması yaşlılık belirtisi gibi görülebildiği için birçok kişi tarafından hoş karşılanmıyor. Saç beyazlamasına, genetik ve yaş faktörleri neden olabilir ve bunların önüne geçilmesi pek mümkün değildir. Ancak erken yaşta stres ve vitamin eksikliğinden dolayı meydana gelen saç beyazlamasının önüne geçilebilir. Nasıl mı? Doğru beslenme düzeni ile.

Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:48
Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

2018 yılında yapılan bir araştırmada, erken beyazlayan saçlarda beslenme eksikliğinin neden olabileceği gözlemlendi. Saç beyazlamasında özellikle D3 vitamini, B12 vitamini, bakır, çinko ve kalsiyum eksikliği neden olabilir.

Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

SAÇ BEYAZLAMASI EN AZA İNDİRİLEBİLİR

Saçın beyazlaması tamamen engellenmese de, doğru beslenme düzeni ile erken beyazlamanın önüne geçilip ilerleyen yaşlarda en aza indirilebilir.

Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

Meyve sebzelerden oluşan sağlıklı bir beslenme düzeni ile gerekli vitamin ve mineraller vücuda alınır ve saçlar güçlenirken aynı zamanda beyazlama riski de önemli ölçüde azaltılır.

Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

Beslenme düzeninde yapacağınız sağlıklı değişiklikler sayesinde saçlarınız daha hızlı uzar ve çok daha canlı görülebilir.

Saç beyazlamasını tersine çeviriyor! Her gün bir adet tükettiğinizde…

SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN NASIL BESLENMELİ

D3 vitamini, B12 vitamini, bakır, çinko ve kalsiyum miktarı açısından zengin besinlerin tüketimi saç beyazlamasını en aza indirebilir.

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