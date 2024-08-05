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Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

Bu akıl almaz optik illüzyon, bulmaca tutkunlarını şaşkına çeviriyor ve cevabı bulmak için çabalamalarına neden oluyor. Ama siz bunu başarabilecek yeteneğe sahip misiniz?

Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:00
Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

Bu zorlu zeka oyununda zarı 10 saniyeden kısa sürede tespit edebiliyorsanız keskin bir görüşe ve sivri bir zekaya sahipsiniz demektir.

Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

Resimde beyaz, bej ve siyah boya lekelerinden oluşan benekli bir desen görülüyor.

Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

Zarı bulmak zor, çünkü renk şeması gözler için çok kafa karıştırıcı ama çok dikkatli bakarsanız cevabı bulabilirsiniz.

Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

İpucu mu lazım? Zarlar ekranın ortasında.

Sadece keskin zekaya sahip olanlar çözebiliyor! Görseldeki zarı 10 saniyede bulabilirseniz…

Glasgow Üniversitesi psikologları, optik illüzyona bakmanın, küçük yazıları görmenizi sağlayarak görme yeteneğinizi artırabileceğini buldu.

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