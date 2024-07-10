Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

Uyku hem beden sağlığımız hem de ruh halimiz için oldukça önemlidir. Uyku öncesi yapacağınız oldukça basit bir aktivite uyku kalitesini arttırırken aynı zamanda ertesi sabaha daha mutlu uyanmanızı sağlayabilir. Akupunktur uzmanı olan Mehdi Khodakhah, uyku kalitesini artırmak, çok daha rahat bir uyku uyumanızı sağlayacak bir gece rutini paylaştı. Bu yöntem sayesinde hızlı bir şekilde uykuya dalacak ve uykunuz son derece dinlendirici olacak.