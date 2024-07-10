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Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

Uyku hem beden sağlığımız hem de ruh halimiz için oldukça önemlidir. Uyku öncesi yapacağınız oldukça basit bir aktivite uyku kalitesini arttırırken aynı zamanda ertesi sabaha daha mutlu uyanmanızı sağlayabilir. Akupunktur uzmanı olan Mehdi Khodakhah, uyku kalitesini artırmak, çok daha rahat bir uyku uyumanızı sağlayacak bir gece rutini paylaştı. Bu yöntem sayesinde hızlı bir şekilde uykuya dalacak ve uykunuz son derece dinlendirici olacak.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:22
Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Khodakhah, altı farklı yüz masaj tekniğini göstererek her birini yaklaşık 20 saniye uygulamanın sadece 2 dakika süreceğini ifade etti.

Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

Ancak bu yüz masajı sırasında sürtünmeyi aza indirmek ve kırışıklık riskini engellemek için öncesinde nemlendirici ya da cilde uygulanabilen bir yağ kullanılması gerektiğini söyledi.

Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

UYKU ÖNCESİ YÜZ MASAJI NASIL YAPILIR?

İlk adım olarak çene kemiğini işaret parmak ve orta parmak arasına alıp, çenenizden kulağınıza doğru 10 defa olacak şekilde hareket ettirin.

Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

Her iki elinizde ayrı ayrı olacak şekilde beş parmağınızı birleştirin ve çene kemiği üzerinde 20 saniye daireler oluşturun.

Saniyeler içinde uykuya dalmanızı sağlayan yöntem! 2 dakikanızı ayırarak sabaha gençleşerek uyanacaksınız…

İşaret parmak ve orta parmaklarınızı elmacık kemikleriniz üzerinde 20 saniye sağ ve sola olacak şekilde sallayın.

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