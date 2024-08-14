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Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Sıcaklıkların artması ile birlikte, bunaltıcı havalardan uzaklaşmak istiyoruz. Evimizde bulunurken serinlemek adına pencere açsak da zaman zaman hiç etki etmediği olabiliyor. Ancak, pencereleri doğru zamanda açtığımızda ve doğru zamanlarda kapalı tuttuğumuzda evimiz içerisinde oldukça serin bir hava yaratabiliriz. Peki ne zaman bu camlar açılıp kapatılmalı? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:04
Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Sıcaklıkları yalnızca dışarıda değil evlerimizde de hissediyor. Oturma odalarımız adeta saunaya dönüyor, akşamları yatak odasında uyumakta oldukça zorlanabiliyoruz. Bu durum oldukça bunaltıcı bir hal alabilse de çözümü oldukça basit. Doğru zamanı bilip ona göre davranıldığında hem oturma odamızda rahat bir şekilde oturabilir hem de gece rahat bir uyku uyuyabiliriz.

Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Öncelikle pencere açma konusunda 'belirli bir kural' yoktur, ancak genellikle, dışarısı ev ortamından daha soğuksa pencereleri açıyoruz.

Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

GÜNDÜZ OLDUĞUNDA PENCERELERİ KAPALI TUTUN

Özellikle günün en sıcak saatlerinden olan öğle saatlerinde, ev içerisinde kalmak oldukça zor olabilir.

Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Dışarının ısısı daha serin olduğunda pencerelerin açık olması gerektiği mantığını biliyoruz. Peki o saatlerde evinizin mi yoksa dışarının mı daha serin olduğunu nasıl anlarsınız.

Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Bunun için evinizin içerisinde bir termometre bulundurabilirsiniz. Dışarının ısısını ise internetten bakarak öğrenebilmeniz mümkündür.

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