Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…
Sıcaklıkların artması ile birlikte, bunaltıcı havalardan uzaklaşmak istiyoruz. Evimizde bulunurken serinlemek adına pencere açsak da zaman zaman hiç etki etmediği olabiliyor. Ancak, pencereleri doğru zamanda açtığımızda ve doğru zamanlarda kapalı tuttuğumuzda evimiz içerisinde oldukça serin bir hava yaratabiliriz. Peki ne zaman bu camlar açılıp kapatılmalı? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:04