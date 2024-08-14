Sıcaklarda yapılan bu hata evin daha da ısınmasına neden oluyor! Meğer pencerelerinizi…

Sıcaklıkları yalnızca dışarıda değil evlerimizde de hissediyor. Oturma odalarımız adeta saunaya dönüyor, akşamları yatak odasında uyumakta oldukça zorlanabiliyoruz. Bu durum oldukça bunaltıcı bir hal alabilse de çözümü oldukça basit. Doğru zamanı bilip ona göre davranıldığında hem oturma odamızda rahat bir şekilde oturabilir hem de gece rahat bir uyku uyuyabiliriz.