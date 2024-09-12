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Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

Küf lekeleri genellikle nemli bölgelerde meydana gelir. Özellikle de banyonuzda bulunan silikonların üzerinde küf lekeleri ile karşılaşabilirsiniz. Son derece kötü bir görüntüsü olduğundan rahatsız olabilabileceğiniz bu lekeleri nasıl temizleyeceğinizi düşünüyorsanız cevabı yazımızda! Sizin için derlemiş olduğumuz öneriler sayesinde dakikalar içinde küf lekelerinden kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:28
Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

Hem estetik olarak hoş bir görüntüsü olmayan hem de bazı sağlık sorunlarına yol açabilen küf lekeleri oldukça can sıkıcıdır. Bu lekeleri temizlemenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu doğru değildir. Önerdiğimiz 3 öneri sayesinde pratik bir şekilde küf lekelerine veda edebilirsiniz.

Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT

Doğal ve etkili temizlik dendiğinde akla gelen ürünlerden olan sirke ve karbonat, silikonların üzerindeki küf lekeleri için de oldukça etkilidir. Bu ikili sayesinde kısa süre içerisinde küflerden kurtulabilirsiniz.

Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

Malzemeler:

  • Diş fırçası
  • Karbonat
  • Beyaz sirke

Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

İlk olarak bir kap içerisinde sirke ve karbonatı karıştırarak macun kıvamı elde edin. Eğer karışımınız macun kıvamında olmadıysa içerisine biraz daha karbonat ekleyebilirsiniz.

Silikonlardaki küfleri anında temizliyor! Tek bir damlası kararmaları yok ediyor…

Sonrasında ise kullanmadığınız bir diş fırçası yardımı ile karışımı küf lekelerine uygulayın.

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