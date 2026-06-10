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Roza Yaşam
“Su sudur” diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…
“Su sudur” diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…
İki kişiyi büyük bir marka kör tadım testine soktuğunuzda, çoğu zaman insanlar tercih ettikleri markayı şaşırtıcı bir doğrulukla ayırt edebilir. İlk bakışta "su sudur" düşüncesi mantıklı görünse de, şişelenmiş su markaları arasında gerçek ve ölçülebilir tat farklılıkları bulunur.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:49