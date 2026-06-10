“Su sudur” diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

SUYUN TADINI NE BELİRLER?

Suyun tadındaki en belirleyici unsurlar; kalsiyum ve magnezyum (sertliği oluşturur ve dolgunluk hissi verir), sodyum (belirgin bir tuz notu katar), bikarbonat (hafif alkalin tat oluşturur), klorür (kimyasal, havuz gibi çağrışım yapabilir) ve silikadır (bazı suların 'kayalık' ya da mineral ağır hissi buradan gelir).