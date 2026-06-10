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“Su sudur” diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

İki kişiyi büyük bir marka kör tadım testine soktuğunuzda, çoğu zaman insanlar tercih ettikleri markayı şaşırtıcı bir doğrulukla ayırt edebilir. İlk bakışta "su sudur" düşüncesi mantıklı görünse de, şişelenmiş su markaları arasında gerçek ve ölçülebilir tat farklılıkları bulunur.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:49
Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

Bu farklılıkların temelinde, suyun mineral bileşimi, pH değeri ve kaynağının jeolojik özellikleri gibi unsurlar yer alır. Kısacası, suyun kimyasal yapısındaki küçük değişimler bile algılanan tadı önemli ölçüde etkileyebilir.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

SUYUN TADINI NE BELİRLER?

Suyun tadındaki en belirleyici unsurlar; kalsiyum ve magnezyum (sertliği oluşturur ve dolgunluk hissi verir), sodyum (belirgin bir tuz notu katar), bikarbonat (hafif alkalin tat oluşturur), klorür (kimyasal, havuz gibi çağrışım yapabilir) ve silikadır (bazı suların 'kayalık' ya da mineral ağır hissi buradan gelir).

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

Avrupa'daki doğal maden suyu markaları bu parametreleri etikette mg/L cinsinden açıkça belirtmek zorundadır.

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Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

PH DEĞERİ SUYUN TADINI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Nötr su, pH 7 değerine sahiptir. Bununla birlike pek çok şişelenmiş su, kaynağın eolojisine bağlı olarak biraz daha asidik (pH 6,5 civarı) ya da alkalin (pH 8+ civarı) olabilir.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

Asidik sular hafif keskin ya da canlı hissettirirken yüksek pH'lı sular genellikle 'yumuşak' ve 'düz' olarak tarif edilir. Bazı premium markalar alkalin su etiketiyle yüksek pH değerini özellikle ön plana çıkarır.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

PLASTİK ŞİŞE SUYUN TADINI ETKİLER Mİ?

Araştırmalar, PET (Polietilen tereflalat) şişelerde saklanan suyun, cam ya da kutulardaki aynı suya kıyasla daha uzun depolandığında polimer kaynaklı bileşikler nedeniyle hafif tat farklılıkları sergileyebileceğini göstermiştir.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

Bu katkı son derece düşük konsantrasyonlarda gerçekleşir ve güvenlik limitlerinin çok altında kalır. Buna karşın özellikle yüksek sıcaklıklarda depolama veya uzun raf ömrü söz konusu olduğunda plastik kaynaklı tat notaları bazı kişiler tarafından kolaylıkla fark edilmektedir.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

KÖRLEME TADIM DENEYLERİ BİZE NE GÖSTERİYOR?

Çeşitli gıda dergilerinin yürüttüğü körleme testleri (markaların etiketleri gizlenerek yapılan) genellikle ilginç sonuçlar verir.

Su sudur diyorsanız dikkat! Meğer her su markasının tadının farklı olmasının bir nedeni varmış…

Katılımcılar mineral içeriği çok farklı olan iki marka arasındaki fark tutarlı biçimde hisseder. Bu, damağın kimyasal farklılıklara gerçekten duyarlı olduğunu ama marka imajının çoğu zaman tat algısını gölgelediğini ortaya koymaktadır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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