Roza Galeri Roza Yaşam

Süt kaynatırken “taştı mı?” derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

Sağlığımız için oldukça önemli olan sütü bazı durumlarda kaynatıyor olabiliriz. Örneğin sütü yoğurda çevirmek istiyorsak mutlaka kaynatmamız gerekir. Sütü ısıtırken, kaynama noktasına geldiğinde kabarcıklar yükselir ve bunun sonucunda da süt taşar. Taşması ani bir şekilde olabilir ve mutfağınız kirlenir. Bir sosyal medya kullanıcı bu durumun önüne geçmek ve rahat bir şekilde sütü kaynatabilmeniz için pratik bir yöntemi paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:23
Süt kaynatırken taştı mı? derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

Bir sosyal medya kullanıcı olan Sidney, yapmış olduğu paylaşımda süt ya da herhangi bir yemeğin taşmasını önlemenin harika bir yolunu paylaştı. Ayrıca yazımızın devamına sizler için alternatif yöntemler de derledik.

Süt kaynatırken taştı mı? derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

TAHTA KAŞIKTAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Kabarcıkların yükselmesi ve sütün taşmasını önlemek için tencerenin kapağı açıkken üzerine bir tahta kaşık koyabilirsiniz.

Süt kaynatırken taştı mı? derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

Sidney paylaşmış olduğu videoda taşan bir tencerenin üzerine tahta kaşık yerleştiriyor ve yükselen kabarcıkların aniden gerilediğini gözlemliyor.

Süt kaynatırken taştı mı? derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

PEKİ, BU NASIL MÜMKÜN OLUR?

Bu yöntemin işe yaramasının birkaç nedeni var.

Süt kaynatırken taştı mı? derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

Yukarı doğru hareket eden kabarcıklar tahta kaşık ile temas ettiğinde, kabarcıkların yüzey gerilimi bozulur ve kabarcık halinde sıvıya dağılımları meydana gelir.

SON DAKİKA SON DAKİKA