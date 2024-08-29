Süt kaynatırken “taştı mı?” derdine son! Tek yapmanız gereken tencerenin etrafına…

Sağlığımız için oldukça önemli olan sütü bazı durumlarda kaynatıyor olabiliriz. Örneğin sütü yoğurda çevirmek istiyorsak mutlaka kaynatmamız gerekir. Sütü ısıtırken, kaynama noktasına geldiğinde kabarcıklar yükselir ve bunun sonucunda da süt taşar. Taşması ani bir şekilde olabilir ve mutfağınız kirlenir. Bir sosyal medya kullanıcı bu durumun önüne geçmek ve rahat bir şekilde sütü kaynatabilmeniz için pratik bir yöntemi paylaştı.