Roza Galeri Roza Yaşam

Taktığı lens yüzünden kör oldu! “Kimse bu hatayı yapmasın”

Bir anne lens kullanımını yanlış kullanması sonucu bir gözünü kalıcı olarak kaybetti. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlatan kadın, paylaştığı görsellerle de takipçilerini şoke etti.

Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:51
Taktığı lens yüzünden kör oldu! Kimse bu hatayı yapmasın

Geçtiğimiz yıl, Teksas'ta yaşayan yazar Rachel Prochnow, daha önce defalarca yaptığı bir şeyi yaptı: Lenslerini çıkarmadan duş aldı.

Taktığı lens yüzünden kör oldu! Kimse bu hatayı yapmasın

Sağ gözünde hafif bir tahrişle başlayan durum hızla kötüleşti. O sırada 34 haftalık hamile olan Prochnow'un iki hafta içinde sağ tarafı tamamen kör oldu.

Taktığı lens yüzünden kör oldu! Kimse bu hatayı yapmasın

Doktorlar, suda bulunan bir parazitin, büyük ihtimalle duş alırken gözüne girdiğini ve hassas dokuya girerek ona zarar verdiğini söyledi.

Taktığı lens yüzünden kör oldu! Kimse bu hatayı yapmasın

Gözlerine her zaman özen gösteren, 12 yaşından beri lens takan bir kadındı.

Taktığı lens yüzünden kör oldu! Kimse bu hatayı yapmasın

Geceleri mutlaka lenslerini çıkarır, iyice temizler ve kontakt lenslerini düzenli olarak değiştirirdi; her şeyin steril olduğundan emin olurdu.

SON DAKİKA SON DAKİKA