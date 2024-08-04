Taktığı lens yüzünden kör oldu! “Kimse bu hatayı yapmasın”

Bir anne lens kullanımını yanlış kullanması sonucu bir gözünü kalıcı olarak kaybetti. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlatan kadın, paylaştığı görsellerle de takipçilerini şoke etti.