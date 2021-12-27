Tatlısından ana yemeğine: Google 2021’de en çok hangi yemekleri aradığımızı açıkladı!

RozaGaleriRoza YaşamTatlısından ana yemeğine: Google 2021'de en çok hangi yemekleri aradığımızı açıkladı!
Tatlısından ana yemeğine: Google2021'de en çok hangi yemekleri aradığımızı açıkladı!
2021, herkes için farklı bir yıl olsa da hepimiz için ortak bir anlamı vardı: Sevdiklerimizle en keyifli zamanı geçirmek. İşte bu keyifli anların en önemli eşlikçisi olan sofralar, lezzet dolu yemeklerin de ana noktası oluyor. Peki bu yıl en çok hangi yemekleri yapmak istedik? Türkiye'de 2021 yılında en çok aratılan yemekler, adeta tüm dünya mutfağını Anadolu mutfağıyla bir araya getirmenin bir resmini taşıyor. İşte merak edilen o liste...