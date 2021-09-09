Temizlik, cilt bakımı veya canlı bitkiler… Zeytinyağının hiç bilmediğiniz kullanım alanları

Yemek yapan veya yemek yiyen neredeyse herkes, zeytinyağının yemek pişirmeye getirebileceği çok yönlülüğü, lezzeti ve sağlığa faydalarını bilir. Ancak, cilaları korumak, gıcırdamaları düzeltmek ve hatta güzellik rutininizi geliştirmek için evin her yerinde sayısız kullanımının olduğunu biliyor muydunuz?

En pahalı zeytinyağını kullanmanıza gerek yok; bunun yerine ev kullanımı için uygun fiyatlı bir markayı tercih edin. Daha da kullanışlı hale getirmek için bir sprey şişesinde biraz yağ bulundurun.

Mutfakta Ahşap Kesme Tahtalarını, Salata Kaselerini ve Mutfak Eşyalarını Koruyun Ahşap mutfak parçalarını elde yıkadıktan sonra, ahşabı beslemek ve çatlama ve renk solmasını önlemek için onlara hafif bir zeytinyağı sürün. Yağı ahşabın üzerinde yaklaşık beş dakika bekletin ve ardından yumuşak bir bezle parlatın.

Parlak Paslanmaz Çelik Yumuşak bir beze biraz zeytinyağı koyun ve çizgileri, su lekelerini, kararmayı ve korozyonu önlemek için paslanmaz çelik aletleri, tencereleri ve lavaboları ovalayın. Yumuşak bir bezle parlatarak bitirin.

Yavaş Kararma Zeytinyağı gümüşün kararmasını engellemez ama daha uzun süre parlak kalmasını sağlar. Cilalı gümüşün üzerine sürülen yumuşak bir bez üzerindeki bir parça yağ, kararmaya neden olan oksidasyonu yavaşlatacaktır.