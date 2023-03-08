Roza Galeri Roza Yaşam Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

60 yaşın üzerindeki kişilerin %20 kadarında B12 vitamini eksikliği olduğu biliniyor. Bu temel vitamin ögesi, aslında birçok yaş grubundan birçok insanı etkileyebilecek bir öneme sahip. İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri ve engelleme yöntemleri…

Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:42
Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

Birçok kişi, C ve D vitaminleri gibi beslenme sistemindeki bazı vitaminlerin eksikliğini gösteren belirtiler hakkında bilgi sahip olsa da, uzmanlar, B12 vitamininin eksiklik semptomları fark etmenin "daha zor" olabileceğini belirtiyor.

Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

B12 vitamini, beyin ve ciltten tırnaklara kadar vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için büyük bir öneme sahip.

Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

Beslenme Terapisti Katarina Cepinova, B12 vitamini eksikliğinin, genç yetişkinler ve 60 yaş üstü kişilerde daha yaygın olduğunu belirtiyor.

Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

Yaşlandıkça vücudun doğal olarak daha az mide asidi üretirken, B12 vitamininin emilimini sağlamak için gerekli olan intrinsik faktör de yetersiz düzeylerde izler.

Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

Cepinova, uzmanların gerekli minimum günlük miktar olarak tanımladığı şeyin önemli olduğunu ve bu seviyenin altında daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yapıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA