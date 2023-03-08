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Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Boşalmış B12 depolarının belirtisi: Hastalıkların kaynağı...

60 yaşın üzerindeki kişilerin %20 kadarında B12 vitamini eksikliği olduğu biliniyor. Bu temel vitamin ögesi, aslında birçok yaş grubundan birçok insanı etkileyebilecek bir öneme sahip. İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri ve engelleme yöntemleri…