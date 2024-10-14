Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

43 yaşındaki Tatton Spiller, Haziran 2022'de 'çok küçük bir kesikten' sonra yaşamı tehdit eden bir duruma yakalandı ve bu durum onu beş gün boyunca yoğun bakımda tuttu. İlk yaranın (tırnak makası nedeniyle) ardından küçük yaralanmalar birimine gittiğini ancak kendisine ağrı kesici alması gerektiği söylendiğini iddia ediyor. Nişanlısı o sırada dışarıda olduğundan, kendisi de tek başına eve gitti ve sorunun çözüldüğünü düşündü. Tatton şunları söyledi: 'Müstakbel kayınvalidem beni tam zamanında buldu. Ölüyordum. Eğer gelmeseydi, neler olacağını düşünmek bile istemiyorum.' 'Kimsenin fark etmeyeceği ve 72 saat boyunca kimsenin olmayacağı boş bir evde kalabilirdim.' '24 saat önce gönderildiğim yere geri döndüm ve bana bir baktılar ve ambulansı aradılar.' Tatton, ambulans geldiğinde doğrudan yoğun bakıma alındığını, burada hafızasının bulanıklaştığını ve halüsinasyonlar görmeye başladığını söyledi. Bipolar bozukluğu olan Tatton, enfeksiyonun kendisine 1966 yılında olduğunu, bir sinemada olduğunu ve hastane odasında bir kaplan olduğuna inandırdığını söyledi. 'Halüsinasyon görüyordum, nerede olduğumu bilmiyordum. Gerçekle hiçbir bağlantım yoktu.' diye ekledi. Nişanlısı Katie, altı yıldır birlikte olduğu kişi, nihayet onu ziyarete geldiğinde, bu sersemlikten kurtuldu ve bakım odasına alındı. Tatton, olaydan bu yana fiziksel olarak tamamen iyileşti; ancak travmatik olayların yol açtığı ruhsal sağlık sorunlarıyla hâlâ mücadele ediyor. Eve döndükten sonraki ilk birkaç ay tırnaklarını kesememiş, nişanlısından bunu yapmasını istemiş; ancak artık bu durumu aştığını söylüyor. Tatton, 'Bunu elde etmek benim için büyük bir şanssızlıktı ama hayatta kalmayı başardım. Çok şanslı bir adamım.' dedi. 'O zamandan beri fiziksel olarak tamamen iyileştim. Zihinsel olarak yoğun bakım ünitesine dair kötü geri dönüşler yaşıyorum.' 'Bazı anları çok net hatırlıyorum ve bunlar iyi hissettirmiyor.' Tatton şimdi bu durum hakkında daha fazla farkındalık yaratmak için mücadele ediyor ve başkalarını da kesiklerini ,ne kadar küçük olursa olsun, muayene ettirmeye teşvik ediyor. 'Sepsis kelimesi artık insanların kelime dağarcığında eskiden olduğundan çok daha fazla yer alıyor' dedi. 'Böylesine küçük bir enfeksiyondan sonra bu kadar büyük sonuçlar doğurabiliyor. İnsanların 'bu sepsis olabilir mi?' diye sormasını ve kontrol ettirmesini sağlamak çok önemli.' 'Sadece ölme riski değil, ellerinizin ve ayaklarınızın kesilmesi, komada olmanız, sevdiklerinize ölebileceğinizin söylenmesi.' 'İnsanların sepsis olup olmadıklarını sorgulamalarını sağlayabilirsek, bunların hepsi önlenebilir.'