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Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

Bir baba, tırnaklarını keserken yaptığı sakarlık nedeniyle ölümden döndü. Sadece küçük bir kesik nedeniyle 15 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, yaşadıklarını böyle anlattı…

Giriş Tarihi: 14.10.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:11
Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

43 yaşındaki Tatton Spiller, Haziran 2022'de "çok küçük bir kesikten" sonra yaşamı tehdit eden bir duruma yakalandı ve bu durum onu beş gün boyunca yoğun bakımda tuttu.

Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

İlk yaranın (tırnak makası nedeniyle) ardından küçük yaralanmalar birimine gittiğini ancak kendisine ağrı kesici alması gerektiği söylendiğini iddia ediyor.

Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

Nişanlısı o sırada dışarıda olduğundan, kendisi de tek başına eve gitti ve sorunun çözüldüğünü düşündü.

Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

Tatton şunları söyledi: "Müstakbel kayınvalidem beni tam zamanında buldu. Ölüyordum. Eğer gelmeseydi, neler olacağını düşünmek bile istemiyorum."

Tırnaklarını keserken ölümden döndü! Yaptığı bu küçük hata komaya girmesine neden oldu...

"Kimsenin fark etmeyeceği ve 72 saat boyunca kimsenin olmayacağı boş bir evde kalabilirdim."

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