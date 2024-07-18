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TÜİK'ten güncel liste geldi! İşte Türkiye'nin en mutlu ili: "Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor..."
TÜİK'ten güncel liste geldi! İşte Türkiye'nin en mutlu ili: "Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor..."
TÜİK tarafından yayınlanan yaşam memnuniyet raporları, hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli bilgiler verdi. Bu veriler, hangi ilin daha "memnun bir yaşam" sürdüğünü ve bazı şehirlerin daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki "Hangi şehir daha mutlu?" İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:40