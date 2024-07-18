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TÜİK'ten güncel liste geldi! İşte Türkiye'nin en mutlu ili: "Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor..."

TÜİK tarafından yayınlanan yaşam memnuniyet raporları, hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli bilgiler verdi. Bu veriler, hangi ilin daha "memnun bir yaşam" sürdüğünü ve bazı şehirlerin daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki "Hangi şehir daha mutlu?" İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:40
TÜİK’ten güncel liste geldi! İşte Türkiye’nin en mutlu ili: Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor...

Birçok şehir için yaşam memnuniyeti yüzdesi farklı olsa da, 81 il arasından 10 şehir "daha fazla mutlu" oldu. Listenin ilk sırasında yer alan isimlerle şaşırtan on şehirlik liste buradadır.

TÜİK’ten güncel liste geldi! İşte Türkiye’nin en mutlu ili: Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor...

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

TÜİK’ten güncel liste geldi! İşte Türkiye’nin en mutlu ili: Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor...

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

TÜİK’ten güncel liste geldi! İşte Türkiye’nin en mutlu ili: Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor...

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

TÜİK’ten güncel liste geldi! İşte Türkiye’nin en mutlu ili: Bu şehirde yaşayan stres nedir bilmiyor...

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

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