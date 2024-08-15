Roza Galeri Roza Yaşam

Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Sıklıkla tüketilen ve faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesinin doğru kıvamında pişirmek için bazı teknikleri iyi bilmek gerek. İşte kahvenizi köpük köpük yapacak küçük ama önemli o püf noktalar…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:18
Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırması, ruh sağlığına iyi gelmesi ve enerjimizi artırması gibi birçok faydası vardır. Ancak çoğu kişi kahvenin kıvamını iyi ayarlayamamaktan dolayı şikayetçidir. Oysa kahvenizi doğru teknikle pişirerek en lezzetli hali ile tüketebilirsiniz.

Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

KAHVENİZİN TAZE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kahvenizin lezzetli ve köpük köpük olması için en önemli noktalardan biri taze olmasıdır.

Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Kahvenizin taze olması için dilerseniz kendiniz çektirebilirsiniz.

Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Eğer hazır pakette alacaksanız son kullanma tarihin mutlaka dikkat etmelisiniz.

Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

SU VE KAHVE ORANINA DİKKAT EDİN

Doğru kahve ve su oranı ayarlanmadığı zaman kahveniz köpürmeyecektir.

SON DAKİKA SON DAKİKA