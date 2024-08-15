Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırması, ruh sağlığına iyi gelmesi ve enerjimizi artırması gibi birçok faydası vardır. Ancak çoğu kişi kahvenin kıvamını iyi ayarlayamamaktan dolayı şikayetçidir. Oysa kahvenizi doğru teknikle pişirerek en lezzetli hali ile tüketebilirsiniz.