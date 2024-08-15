Türk kahvesi demleme rehberi: Bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bu 30 saniyede saklı!

Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırması, ruh sağlığına iyi gelmesi ve enerjimizi artırması gibi birçok faydası vardır. Ancak çoğu kişi kahvenin kıvamını iyi ayarlayamamaktan dolayı şikayetçidir. Oysa kahvenizi doğru teknikle pişirerek en lezzetli hali ile tüketebilirsiniz. KAHVENİZİN TAZE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ Kahvenizin lezzetli ve köpük köpük olması için en önemli noktalardan biri taze olmasıdır. Kahvenizin taze olması için dilerseniz kendiniz çektirebilirsiniz. Eğer hazır pakette alacaksanız son kullanma tarihin mutlaka dikkat etmelisiniz. SU VE KAHVE ORANINA DİKKAT EDİN Doğru kahve ve su oranı ayarlanmadığı zaman kahveniz köpürmeyecektir. Her fincan için iki çay kaşığı kahve atılması önerilir. Şeker oranını isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. SOĞUK SU KULLANIN Türk kahvesi yaparken suyun sıcaklığına dikkat etmemek yapılan en büyük hatalardan biridir. Kahvenin köpürmesi ve lezzeti için soğuk su kullanın. Suyun ısısı kadar içeriği de oldukça önem taşır. Kireçsiz ve klorsuz su kullanması önerilir. KAHVEYİ HIZLI PİŞİRMEYİN Kahvenin yavaş yavaş pişmesini beklemek bazen sabır sınayıcı olabilir. Ancak kahve ne kadar yavaş pişerse o kadar lezzetlenecektir. Kahvenizi kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. KAHVEYİ KARIŞTIRMAYIN Kahveyi pişirirken karıştırmak köpürmemesine sebep olacaktır. Cezveyi ocağa koymadan önce malzemelerin karışması adına 30 saniye kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT Kahveyi pişirirken tamamen taşmasını beklemeyin. Kahvenin taşacak kadar kaynaması köpürmesini engeller. Hafif kabardığı zaman ocaktan alabilirsiniz. FİNCANA HIZLI BOŞALTMAYIN Kahveniz piştikten sonra fincana direkt dökmeniz köpüklerin sönmesine neden olur. Fincan kenarından yavaşça dökmeniz önerilir.