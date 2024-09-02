Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

"La Pascualita," Meksika'nın Chihuahua şehrindeki bir gelinlik mağazasının vitrininde duran bir mankendir. Ancak bu manken, sıradan bir manken değildir; bazıları onun aslında dükkan sahibinin kızı olduğuna inanır. Efsaneye göre, genç kadın öldükten sonra bedeni mumyalanmış ve vitrine konulmuştur. Yaklaşık 90 yıldır süregelen bu esrarengiz hikaye, halen pek çok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor ve mağaza, turistlerin gözde duraklarından biri haline gelmiştir. İşte La Pascualita'nın arkasındaki gizem dolu hikaye...