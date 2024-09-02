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Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

"La Pascualita," Meksika'nın Chihuahua şehrindeki bir gelinlik mağazasının vitrininde duran bir mankendir. Ancak bu manken, sıradan bir manken değildir; bazıları onun aslında dükkan sahibinin kızı olduğuna inanır. Efsaneye göre, genç kadın öldükten sonra bedeni mumyalanmış ve vitrine konulmuştur. Yaklaşık 90 yıldır süregelen bu esrarengiz hikaye, halen pek çok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor ve mağaza, turistlerin gözde duraklarından biri haline gelmiştir. İşte La Pascualita'nın arkasındaki gizem dolu hikaye...

Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:16
Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

İlk kez 25 Mart 1930'da vitrine yerleştirilen La Pascualita, kısa sürede bölge halkının dikkatini çekmiştir. Diğer vitrin mankenlerinden farklı olarak, son derece gerçekçi detayları ve bakışlarıyla sanki insanları izliyormuş gibi bir his uyandırması, çeşitli söylentilerin yayılmasına neden olmuştur.

Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

Gelinlik dükkanının sahibi Pascuala Esparza, kısa süre önce evlilik planları yapan kızını kaybetmişti ve bu manken kızına çok benziyordu.

Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

Pascuala'nın kızının nasıl öldüğüne dair çeşitli söylentiler bulunmakla birlikte en yaygın olanı kendisinin zehirli bir böceğin (bazı kaynaklarda örümcek bazılarında ise akrep gibi farklı hayvanlardan bahsediliyor) ısırması sonucu hayatını kaybettiğidir.

Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

Buna ek olarak sıkça bahsi geçen bir diğer söylenti ise evlenmek istediği kişiyi annesin onaylamaması nedeniyle intihar ederek hayatına son verdiğidir.

Tüyleri diken diken eden hikaye: Vitrindeki manken gerçek mi? Düğünden önce kızı ölünce...

Bölge halkı ise gösterilen mankenin Esparza'nın kızının mumyalanmış cesedi olduğuna inanmaktaydı.

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