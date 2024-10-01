Roza Galeri Roza Yaşam

Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

Dünya tarihinin en çok konuşulan isimleri, kadın oyuncuların aynı zamanda güzellikleriyle de büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemesi yeni bir konu değil. Fakat sinemanın hayatımıza girdiği 1900'lerden bu yana hem yetenekleri hem de güzellikleriyle adından söz ettiren bu kadınlar arasında Türk yıldızların da olduğunu biliyor muydunuz? İşte yapay zekanın tartışmaya son veren o listesi...

Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:14
Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

1. Audrey Hepburn – Zarafeti ve sade güzelliğiyle tanınan Hepburn, "Breakfast at Tiffany's" filmiyle sinema tarihine geçti. Klasik stil ikonu olarak da bilinir.

Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

2. Grace Kelly – Hollywood'un altın çağının en dikkat çekici güzelliklerinden biri olan Kelly, Monako Prensesi olduktan sonra da güzelliğiyle anılmaya devam etti.

Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

3. Sophia Loren – İtalyan sinemasının öne çıkan yüzü Loren, güçlü Akdeniz güzelliğiyle zamansız bir ikondur.

Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

4. Elizabeth Taylor – Menekşe rengi gözleri ve büyüleyici güzelliğiyle tanınan Taylor, "Cleopatra" ve birçok unutulmaz yapımda yer aldı.

Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!

5. Marilyn Monroe – Hollywood'un en ikonik isimlerinden olan Monroe, cazibesi ve çekiciliğiyle pop kültürün sembollerinden biri haline geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA