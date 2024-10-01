Yapay zekaya sorduk! Gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncuyu seçti: İşte listeye damga vuran Türk yıldız!
Dünya tarihinin en çok konuşulan isimleri, kadın oyuncuların aynı zamanda güzellikleriyle de büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemesi yeni bir konu değil. Fakat sinemanın hayatımıza girdiği 1900'lerden bu yana hem yetenekleri hem de güzellikleriyle adından söz ettiren bu kadınlar arasında Türk yıldızların da olduğunu biliyor muydunuz? İşte yapay zekanın tartışmaya son veren o listesi...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:14