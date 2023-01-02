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Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Beyin iltihabı başta olmak üzere birçok beyin hastalığına karşı adeta doğal ilaç görevi gören besinler, aynı zamanda alzheimera karşı da koruyuculuk sağlıyor. Yaşlanmaya karşı beynin daha dirençli olmasını sağlayan bu besinler, beslenme rutinine eklendiğinde beyin hücrelerini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar, alzheimer, beyin tümörü, beyin iltihabı gibi hastalıkların ihmal edilmesi halinde hayati tehlike taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle, hiçbir belirtiyi atlamadan bir uzmana danışmak, besin değeri yüksek olan gıdaları beslenme düzenine eklemek gerekiyor. İşte alzheimer hastalığından koruyan, beynin direncini artırarak güçlendiren, beyin hücrelerini koruyan besinler...