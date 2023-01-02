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Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Beyin iltihabı başta olmak üzere birçok beyin hastalığına karşı adeta doğal ilaç görevi gören besinler, aynı zamanda alzheimera karşı da koruyuculuk sağlıyor. Yaşlanmaya karşı beynin daha dirençli olmasını sağlayan bu besinler, beslenme rutinine eklendiğinde beyin hücrelerini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar, alzheimer, beyin tümörü, beyin iltihabı gibi hastalıkların ihmal edilmesi halinde hayati tehlike taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle, hiçbir belirtiyi atlamadan bir uzmana danışmak, besin değeri yüksek olan gıdaları beslenme düzenine eklemek gerekiyor. İşte alzheimer hastalığından koruyan, beynin direncini artırarak güçlendiren, beyin hücrelerini koruyan besinler...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:43
Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerin başında hafıza sorunları geliyor. Unutkanlık, dalgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkan ve günlük hayatı zorlaştıran hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanlar, kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor. Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Yaşlanmaya karşı beynin direncini artırıyor! Bu besini tüketenler alzheimera yakalanmıyor

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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