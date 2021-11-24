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Yeşile dönen yumurta sarısı yenir mi?

Yumurta, özellikle kaliteli protein kaynaklarından biri olarak herkesin beslenme listesindeki ana gıdalardan birini oluşturuyor. Özellikle kahvaltılarda tüketilen bu gıda, herkes için ihtiyaç duyulan günlük alınması gereken besin değerlerinin birçoğunu sunuyor. Fakat buradaki en önemli nokta; "gerçekten yumurtayı doğru seçebiliyor muyuz?" sorusu oluyor. Bununla birlikte doğru şekilde pişirilmeyen yumurta da sandığınız kadar faydalı olmayabiliyor. Bu nedenle piştikten sonra etrafında yeşil bir halka görüyorsanız, bu o yumurtada sorun var demektir. İşte bundan kaçınmanın yolu...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:40 PAYLAŞ