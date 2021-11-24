Yeşile dönen yumurta sarısı yenir mi?

Yumurta, özellikle kaliteli protein kaynaklarından biri olarak herkesin beslenme listesindeki ana gıdalardan birini oluşturuyor. Özellikle kahvaltılarda tüketilen bu gıda, herkes için ihtiyaç duyulan günlük alınması gereken besin değerlerinin birçoğunu sunuyor. Fakat buradaki en önemli nokta; "gerçekten yumurtayı doğru seçebiliyor muyuz?" sorusu oluyor. Bununla birlikte doğru şekilde pişirilmeyen yumurta da sandığınız kadar faydalı olmayabiliyor. Bu nedenle piştikten sonra etrafında yeşil bir halka görüyorsanız, bu o yumurtada sorun var demektir. İşte bundan kaçınmanın yolu...
Fazla haşlanmış bir yumurta kesildiğinde sarısını çevreleyen yeşilimsi, siyahımsı bir halka ortaya çıkarsa, bu yumurtanın düzgün pişmediğinin bir işaretidir. Renk değişikliği, yumurtanın çok uzun süre pişirildiğini gösterir.
Bu tıpkı, diğer besinlerin fazla piştiğinde gösterdiği reaksiyona benzer. Örneğin; et kurur, pirincin dibi tutar ve haşlanmış yumurtaların rengi bozulur.
Fakat bu rengin ortaya çıkmasında bir de bilimsel açıklama bulunuyor: Bu renklendirme ne anlama geliyor? Yeşilimsi gri renk, yumurtanın sarısı ve beyaz kısımlarının birleştiği yerde demir sülfür oluşumunun görsel kanıtıdır.
Bunun nedeni yumurta sarısındaki demirin, fazla pişirildiğinde beyazdaki hidrojen sülfür ile reaksiyona girmesidir.
Sorundan kaçınmanın basit bir yolu var. Sadece yumurtaları uygun şekilde pişirmeniz gerekiyor. Yumurtayı uygun bir süre kaynatmak sorundan kurtulmanızı sağlayacaktır. Çünkü bu sadece yumurta fazla piştiğinde oluşan bir sorundur.