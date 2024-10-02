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Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: “Sağlığınızı tehlikeye atmayın…”

Yemek yaptıktan sonra fazla olanları buzdolabına koyar ve sonrasında yemek istediğimizde tekrar ısıtırız. Bu durum oldukça normal olsa da yiyecekleri uygun bir şekilde ısıtmadığınızda sağlık için bazı riskler meydana gelebilir. Konu ile ilgili Washington Üniversitesi'nde pediatri profesörü olan Dr. Sheela Sathyanarayana önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:23
Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: Sağlığınızı tehlikeye atmayın…

Mikrodalga, mutfakta yardımcı olan önemli bir üründür ve yemek ısıtmak konusunda bizlere kolaylık sağlayabilir. Ancak, mikrodalgada yemek ısıtırken dikkatli olmamız gerekir. Peki, neler mikrodalgada ısıtılmamalı? İşte detaylar…

Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: Sağlığınızı tehlikeye atmayın…

BU ÜRÜNÜ MİKRODALGADAN UZAK TUTUN

Plastik bir kabın içerisindeki besini mikrodalgada ısıtmak istiyorsanız aman dikkat!

Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: Sağlığınızı tehlikeye atmayın…

Herhangi bir plastik kap, insan hormonlarını etkileyebilir ve bu durum sonucu sağlığınız riske girebilir.

Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: Sağlığınızı tehlikeye atmayın…

Plastik kabın içerisindeki mikroplastikler parçalandığında yemeğinize karışabilir.

Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: Sağlığınızı tehlikeye atmayın…

Mikroplastikler içerisinde hormonlarınızı etkileyen, Bisfenol A yani BPA ve ftalatlar bulunur.

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