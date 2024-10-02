Yiyecekleri bu şekilde ısıtmaktan kaçının! Profesör açıkladı: “Sağlığınızı tehlikeye atmayın…”

Yemek yaptıktan sonra fazla olanları buzdolabına koyar ve sonrasında yemek istediğimizde tekrar ısıtırız. Bu durum oldukça normal olsa da yiyecekleri uygun bir şekilde ısıtmadığınızda sağlık için bazı riskler meydana gelebilir. Konu ile ilgili Washington Üniversitesi'nde pediatri profesörü olan Dr. Sheela Sathyanarayana önemli açıklamalarda bulundu.