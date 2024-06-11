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Roza Yaşam
Yüzündeki leke yüzünden herkes 'canavar' diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın
Yüzündeki leke yüzünden herkes 'canavar' diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın
Her çocuk, kendine özgü nitelikleri ne olursa olsun, nezaket ve saygıyı hak eder. Luna'nın ailesi de bunun farkındaydı. Çocuklarıyla sürekli alay edilmesi karşısında derin bir üzüntü yaşayan aile, aldıkları yardımla küçük kızın suratını yeniden güldürmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:55