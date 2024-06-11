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Yüzündeki leke yüzünden herkes 'canavar' diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Her çocuk, kendine özgü nitelikleri ne olursa olsun, nezaket ve saygıyı hak eder. Luna'nın ailesi de bunun farkındaydı. Çocuklarıyla sürekli alay edilmesi karşısında derin bir üzüntü yaşayan aile, aldıkları yardımla küçük kızın suratını yeniden güldürmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:55
Yüzündeki leke yüzünden herkes ’canavar’ diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Luna'nın doğum anına kadar diğer çocuklardan hiçbir farkı görünmüyordu. Ancak ilk doğduğu andan itibaren nevüs adı verilen doğum lekesi suratını adeta bir maske gibi kaplıyordu.

Yüzündeki leke yüzünden herkes ’canavar’ diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Carolina ve eşi Thiago Tavares, tüm açık kalplilikle kızlarını sevdiler. Luna'nın masum yüzüne özel bir dokunuş katan koyu renkli benzersiz bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Bu dikkat çekici iz, gözlerini, burnunu, yanaklarını ve alnını kaplıyordu.

Yüzündeki leke yüzünden herkes ’canavar’ diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

OLUMSUZ TEPKİLERLE KARŞILAŞTI

Carolina, bir kadının kızına "canavar" dediği acı dolu zamanı hatırlıyor Bu sözler Carolina'yı gerçekten üzdü.

Yüzündeki leke yüzünden herkes ’canavar’ diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Birinin kızının duygularını incittiğini düşünmek Carolina'nın kaldıramayacağı kadar zordu. Bu yüzden bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi.

Yüzündeki leke yüzünden herkes ’canavar’ diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Sevdikleri kızlarının mutluluğunu ön planda tutan Tavares ailesi, büyük bir yolculuğa çıktı. 2019'da Carolina, Luna'ya özel bir tedavi için ülke dışına çıktı.

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