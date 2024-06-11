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Yüzündeki leke yüzünden herkes 'canavar' diyordu! Zorbalığa uğrayan kızın bir de şimdiki haline bakın

Her çocuk, kendine özgü nitelikleri ne olursa olsun, nezaket ve saygıyı hak eder. Luna'nın ailesi de bunun farkındaydı. Çocuklarıyla sürekli alay edilmesi karşısında derin bir üzüntü yaşayan aile, aldıkları yardımla küçük kızın suratını yeniden güldürmeyi başardı.