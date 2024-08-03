Roza Galeri Roza Yaşam

Yüzünüzün ne kadar "güzel" olduğu "isminizde" gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Bu sonucu biz de beklemiyorduk..."

Yeni bir çalışma, sosyal beklentilerin yüz şeklimize bile etki edebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzleri isimleriyle yüksek doğruluk oranıyla eşleştirilebilirken, çocuklar için bu durum geçerli değil. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? İsmimiz, güzellik ve çirkinlik kavramlarına yeni bir bakış açısı mı getirecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:34
Yüzünüzün ne kadar güzel olduğu isminizde gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: Bu sonucu biz de beklemiyorduk...

Dr. Yonat Zwebner, Dr. Moses Miller ve Prof. Jacob Goldenberg'in önderliğinde Reichman Üniversitesi Arison İşletme Okulu'ndan Noa Grobgeld ve Prof. Ruth Mayo ile birlikte yürütülen yeni bir çalışma, bir kişinin yüzünün ismine uygun şekilde değiştiğini ortaya koydu. Bu araştırma, sosyal beklentilerin fiziksel görünüm üzerindeki derin etkisini göstermektedir.

Yüzünüzün ne kadar güzel olduğu isminizde gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: Bu sonucu biz de beklemiyorduk...

Araştırmacılar, ebeveynlerin bir bebeğe isim verirken bebeğin görünümüne uygun bir isim mi seçtiğini yoksa zamanla kişinin yüz görünümünün ebeveynlerinin verdiği isimle uyumlu hale mi geldiğini belirlemeye çalıştılar. Çalışma, PNAS dergisinde yayımlandı.

Yüzünüzün ne kadar güzel olduğu isminizde gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: Bu sonucu biz de beklemiyorduk...

Çalışmada, 9-10 yaşındaki çocuklar ve yetişkinler, yüzleri isimlerle eşleştirmekle görevlendirildi.

Yüzünüzün ne kadar güzel olduğu isminizde gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: Bu sonucu biz de beklemiyorduk...

Bulgular, hem çocukların hem de yetişkinlerin, yetişkin yüzlerini doğru isimlerle eşleştirmede şans düzeyinin çok üzerinde doğru eşleştirmeler yaptığını ortaya koydu.

Yüzünüzün ne kadar güzel olduğu isminizde gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: Bu sonucu biz de beklemiyorduk...

Ancak, çocuk yüzleri ve isimleri söz konusu olduğunda, katılımcılar doğru eşleştirmeler yapamadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA