Yüzünüzün ne kadar "güzel" olduğu "isminizde" gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Bu sonucu biz de beklemiyorduk..."

Dr. Yonat Zwebner, Dr. Moses Miller ve Prof. Jacob Goldenberg'in önderliğinde Reichman Üniversitesi Arison İşletme Okulu'ndan Noa Grobgeld ve Prof. Ruth Mayo ile birlikte yürütülen yeni bir çalışma, bir kişinin yüzünün ismine uygun şekilde değiştiğini ortaya koydu. Bu araştırma, sosyal beklentilerin fiziksel görünüm üzerindeki derin etkisini göstermektedir.