Yüzünüzün ne kadar "güzel" olduğu "isminizde" gizliymiş! Bilim insanları açıkladı: "Bu sonucu biz de beklemiyorduk..."
Yeni bir çalışma, sosyal beklentilerin yüz şeklimize bile etki edebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzleri isimleriyle yüksek doğruluk oranıyla eşleştirilebilirken, çocuklar için bu durum geçerli değil. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? İsmimiz, güzellik ve çirkinlik kavramlarına yeni bir bakış açısı mı getirecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:34