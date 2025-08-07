Roza
Zeka testi sosyal medyayı salladı! Herkes bakıyor ama sadece dahiler kediyi görebiliyor
Zihinsel odaklanma ve görsel detay algısına dayalı zeka testleri sosyal medyada hızla viral olurken, son günlerde paylaşılan bir optik illüzyon düzeni dikkatleri üstüne çekti. Kaynaklara göre bu görseldeki gizli kediyi yalnızca yüzde 1'lik bir dilim görebiliyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:03