Roza Galeri Roza Yaşam Zeka testi sosyal medyayı salladı! Herkes bakıyor ama sadece dahiler kediyi görebiliyor

Zeka testi sosyal medyayı salladı! Herkes bakıyor ama sadece dahiler kediyi görebiliyor

Zihinsel odaklanma ve görsel detay algısına dayalı zeka testleri sosyal medyada hızla viral olurken, son günlerde paylaşılan bir optik illüzyon düzeni dikkatleri üstüne çekti. Kaynaklara göre bu görseldeki gizli kediyi yalnızca yüzde 1'lik bir dilim görebiliyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:03
Bu özel hazırlanan testte kullanıcıların kediyi 5 saniyeden az bir sürede bulmaları bekleniyor. Detaylar o kadar ince yerleştirilmiş ki, deneyimli gözler bile zorlanabiliyor.

Görsel yalnızca görsel hafıza ve dikkat testlerinden ziyade, zihinsel çevikliği de ölçüyor. Testi başarıyla tamamlamak yüksek IQ ve güçlü dikkat yetileri gerektiriyor.

Sosyal medyada, kullanıcılar bu tür görselleri arkadaşlarıyla paylaşarak birbirlerine meydan okuyor.

Bu testte kediyi başarıyla bulabilirseniz, sıkı bir dikkat seviyesine sahip olduğunuz söylenebilir.

Ancak kaçırmanız sizin zayıf olduğunuz anlamına gelmez—çünkü bu tür içerikler hem eğlence hem de zorlama amaçlı hazırlanıyor.

Bu görsel bulmaca, arkadaşlar ve ailenizle eğlenceli bir yarış dikkat testi sunabilir. Kim daha hızlı bulacak? Kim sakıncalı bölümleri keşfedecek? Paylaşıp birlikte eğlenebilirsiniz.

Bu tür optik yanılsama testleri, bireyin dikkat seviyesi, görsel algısı ve hızlı düşünme becerilerini aynı anda ölçmeye yönelik hazırlanır.

Eğer kediyi çabucak bulabiliyorsanız, yüksek bir IQ'ya ve dikkat çekici bir gözlem yeteneğine sahip olabilirsiniz.

Şimdi süreyi başlatın ve gözlem yeteneklerinizi bu optik illüzyon IQ testiyle sınayın. Hazır mısınız?

Ailenizi ve arkadaşlarınızı da bu optik illüzyon IQ testine davet ederek ne kadar hızlı olduklarını görün. Gizli kediyi onlar ne kadar çabuk bulabilecek?