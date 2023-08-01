1 gramı yetiyor! Hafızaya etkisi kanıtlandı... Beynin doğal ilacı

BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR

Zencefil, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde beyindeki iltihabı azaltabilir ve beyinde görülebilecek hastalıkların riskini düşürebilir. Bellek ve bilişsel fonksiyonları destekleme: Bazı çalışmalar, zencefilin belleği ve bilişsel fonksiyonları artırmada potansiyel bir rolü olduğunu göstermiştir. Zencefil tüketiminin öğrenme, hafıza ve dikkat üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir.