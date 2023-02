10 yaşındaki Mustafa’yı enkazdan çıkaran ekip: O anın tarifi yok

"Mustafa'yı çok zor kurtardık. Sürekli artçı depremler oluyordu. Binalar sürekli sallanıyordu. Biz de çalışmalara devam ederken, üzerimize moloz yığınları gelmeye başladı. Ben ve bir arkadaşım yaralandı. Benim belimde kırık var. İçerde bir can sizden umut beklerken siz o an çok da kendinizi düşünmüyorsunuz. Mustafa'yla iletişime geçtik. Bize sürekli, 'Benden küçük bir kardeşim var, ağabey onu kurtardınız mı?' gibi sorular soruyordu. Ağabeyi ve kardeşi kurtarılmıştı, bir tek kendisi kalmıştı. Mustafa'yı ve nicelerini kurtarmanın tarifi yok. Kelimeler yetersiz kalıyor. İçerde sıkışmış bir can sizden umut bekliyor. Onu kurtarmanın vermiş olduğu mutluluk bambaşka bir şey. Bunun tarifi yok."