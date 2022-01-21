10.000 volt elektriğe maruz kaldı! Yüzüne olanlara inanamayacaksınız

Kazanın ardından Mitch, sağ elinde, sol bacağında hasarların yanı sıra hafızasının da bir kısmını kaybetti ve yüzünde de yıkıcı bir hasara neden olan şekil bozukluğu ortaya çıktı. Fakat ilerleyen zamanlarda evlenen ve hamile karısının da isteği üzerine yüz nakli olmayı kabul eden Mitch'in hayatı hiç beklemediği şekilde tekrar değişti.

"TAM YÜZ NAKLİ OLAN İLK İNSANLARDAN BİRİ"

Eski bir asker olan adam, dünyadaki "tam yüz nakli olan ilk insanlardan biri" oldu ve başka birinin yüzünü kendi yüzüne takmış gibi hissettirdiğini belirtiyor. Günümüzde Indiana'da yaşayan üç çocuğu ve karısıyla birlikte yaşayan Mitch, bu nakli gerçekleştirmeyi kabul etmesindeki en büyük sebebin, çocuklarının yüzünden korkmasını istememesi olduğunu belirtiyor.

Karar verdikten sonra tam 30 doktor, Mitch'in yüzünü yeniden bir araya getirebilmek için 14 saatten fazla süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu ameliyat sonrasında burnu, dudakları değişti, yüz kasları ve sinirleri yeniden işlerlik gösterecek biçim birbirlerine tutunması sağlandı.

"AMELİYAT SONRASINDA BİR ÜNLÜYE DÖNÜŞTÜ"

Mitch, yaşadığı bir sürecin ardından TikTok'ta oldukça ünlü birine dönüştü ve yaşadığı sürecin hikayesini birçok kişiye anlattı. Başka birinin yüzüyle yaşadığını, gerçekleşen nakilden sonra çok daha normal bir hayat yaşamaya başladığını takipçilerine açıkladı. Artık toplum içine çıkabilmenin çok daha kolay olduğunu anlatan Mitch, normal şeyleri yapabilmenin çok daha kolay olduğunu söyledi.