14 yaşında topladığı yardımlarla depremzedelere çare oluyor! "Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem"





"ELİMDEN GELSE HEPİNİZİ KUCAKLAYABİLSEM"

Eylül Aliye Türken, duygularını dile getirdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili depremzede dostlarım, sevgili yardım sever dostlarım, evet hepiniz benim dostlarımsınız. Bir tek benim değil, tüm Türk Milletinin dostusunuz. Ben ve çevrem sizin yanınızda. En büyük sevgimizle yanınızdayız. Her zorlukta yanınızda olmaya hazırız. Elimden gelse hepinizi kucaklayabilsem. Yine de siz öyle düşünün. Kocaman sarılıyorum size. Hayatta kaldığınız için teşekkürler. Ben size ulaşamam ama siz bana ulaşın numaram arkada yazıyor. Hepiniz kardeşimsiniz, arkadaşım olun. Umarım ki, bu ilaçlar yaranıza merhem olur. Ben ve arkadaşlarım aldık bunları, hepinize geçmiş olsun. Sizi, bize bağışlayan rabbime şükürler olsun."