2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sahte alkol tüketimi sonrası meydana gelen metil alkol zehirlenmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Yüzbaşıoğlu, normalde alkolün içinde hem etil hem de metil alkol bulunduğunu ancak bandrollü alkollerde bunun kimyagerler tarafından fabrikada ayrılarak satışa sunulduğunu söyledi.

Sahte alkol üretiminde ise bunun mümkün olmadığını belirten Yüzbaşıoğlu, ister metil ister etil alkol olsun ikisinin de hızla kana karıştığını ve kişide sarhoşluk hissini meydana getirdiğini ifade etti.

Metil alkolün yarattığı sarhoşluk bulgularının kısa sürede geçmesinin mümkün olmadığını anlatan Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü metil alkolün vücudumuzda parçalanma süresi daha uzundur ve genelde 10 saat sonra klinik tablolar ağırlaşmaya başlar. Santral sinir sistemi bulguları baş ağrısı, bulantı, kusma ve göz sinirlerinde bir hassasiyet oluşur. İlk başta hasta görme bulanıklığı, görme kaybı ve kar yağdı manzarası gibi şikayetlerle acil servise başvuru yapar."

Yüzbaşıoğlu, hayatı tehdit edici fonksiyon bozuklukları yaşayan bu hastalarda acil servise erken başvurunun çok kritik olduğuna dikkati çekti.