2 yıl önce ölmüş kocasından hamile kaldı: “Ondan bir parça ile yaşamak istedim”

37 yaşındaki eşi Chris McGregor, Aralık 2013'te beyin tümörü teşhisi aldıktan sonra spermlerini dondurmaya karar vermiştir. Kanserin ortaya çıkışı, belirti vermesi, tedavi süreci gibi uzun bir dönemden geçen Chris, 2013'ten 2020'ye kadar bu rahatsızlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Temmuz 2020'de ise hayatını kaybetti.

Lauren ise Chris hala hayattayken bebek sahibi olmadığı için pişman hissettiğini söylese de, ondan bir parça ile yaşamak istediği için yine de bu yönteme başvurduğunu anlattı. Ayrıca bu süreçte neler yaşadığını anlatan genç kadın, insanların kendisine acımasını istemediğini, aksine bu yolculuğa umut etmek ve Chris'ten bir parça taşımak istediğini bilerek çıktığını dile getiriyor. Lauren, anne olmak için sabırsızlansa da çocuğunun ölmüş babasıyla hiç tanışamayacağını bilmenin zor olduğunu anlatıyor.

Gelecekte sahip olmak istediği bebekler için, Lauren'ın dört dondurulmuş embriyosu daha bulunuyor. Böylece yeniden çocuk sahibi olmak istediği durumlarda da bu şansa sahip olduğunu biliyor.

Lauren, çiftler için de bir seçenek olarak ölüm sonrasında hamile kalma konusunda farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabında da sürecini paylaşıyor.