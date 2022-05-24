2 yıl önce ölmüş kocasından hamile kaldı: “Ondan bir parça ile yaşamak istedim”

Liverpool'da yaşayan 33 yaşındaki Lauren McGregor, Eylül 2021'de beyin tümörü sebebiyle ölmüş olan eşinin bebeğine hamile kaldı ve bugünlerde doğum yapması bekleniyor.
37 yaşındaki eşi Chris McGregor, Aralık 2013'te beyin tümörü teşhisi aldıktan sonra spermlerini dondurmaya karar vermiştir. Kanserin ortaya çıkışı, belirti vermesi, tedavi süreci gibi uzun bir dönemden geçen Chris, 2013'ten 2020'ye kadar bu rahatsızlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Temmuz 2020'de ise hayatını kaybetti.
"ONDAN BİR PARÇA İLE YAŞAMAK İSTEDİM"
Lauren ise Chris hala hayattayken bebek sahibi olmadığı için pişman hissettiğini söylese de, ondan bir parça ile yaşamak istediği için yine de bu yönteme başvurduğunu anlattı. Ayrıca bu süreçte neler yaşadığını anlatan genç kadın, insanların kendisine acımasını istemediğini, aksine bu yolculuğa umut etmek ve Chris'ten bir parça taşımak istediğini bilerek çıktığını dile getiriyor. Lauren, anne olmak için sabırsızlansa da çocuğunun ölmüş babasıyla hiç tanışamayacağını bilmenin zor olduğunu anlatıyor.
Gelecekte sahip olmak istediği bebekler için, Lauren'ın dört dondurulmuş embriyosu daha bulunuyor. Böylece yeniden çocuk sahibi olmak istediği durumlarda da bu şansa sahip olduğunu biliyor.
Lauren, çiftler için de bir seçenek olarak ölüm sonrasında hamile kalma konusunda farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabında da sürecini paylaşıyor.
"TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLAMAK İÇİN 9 AY BEKLEDİ"
Chris ve Lauren, birbirlerini çocukluklarından bu yana tanımalarının yanı sıra 2012'de yeniden bağlantı kurduktan sonra 2013'te sevgili oldular ve hemen ardından Chris'e beyin tümörü teşhisi konuldu. Her ne kadar çift, sürekli olarak bebek sahibi olmak isteseler de yaşadıkları sağlık süreci bu konuyu geri plana itmelerine sebep olmuştu.
Mart 2014'te geçirdiği ameliyattan sonra tümör, %95 oranda başarıyla çıkarılsa da ilerleyen dönemlerde Chris'in tümörü yeniden döndü ve kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ile hayatta kaldı. Son olarak Mayıs 2020'de büyüyen bir tümörle karşılaşmalarının ardından Chris, Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti.
Chris öldükten Sonra bir tür yas dönemi yaşayan Lauren, tüp bebek tedavisine başlamak için ve ne yaptığından emin olabilmek için 9 ay beklemek zorunda kaldı.