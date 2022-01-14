20 yaş diş problemi kabus oluyor!

20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir. Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur.

BAZI KİŞİLER 20 YAŞ DİŞ OLUŞMUYOR!

Diş etrafındaki kemiği uzaklaştırmak için geleneksel yöntemler yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişlik ve ağrı yüzde 80 oranında azalmakta ve doku iyileşmesinin hızlanır. Ayrıca çekimden sonra düşük seviyeli lazer uygulaması ( LLLT) ile 20 yaş çekiminden sonra iyileşme dönemi ve çekimden sonra oluşan kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi daha kısa olur.

Bazı kişilerde yirmi yaş dişlerinin kalıtsal olarak hiç oluşmayabilir. Oluşmuş olan yirmi yaş dişleri çene kemiğinde kendisine yer bulabilirse diğer dişler gibi çıkarak yerini alabilir. Bu durumda genel ağız sağlığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa yirmi yaş dişlerinin alınması gerekmemektedir. Ağız içerisine yerleşemeyecek pozisyonda olan dişler ise gömük ya da yarı gömük pozisyonda kalabilir. Eğer gömük ya da çıkmış olan yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle yandaki dişlere ve bulunduğu kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda ağızda yer almışsa ve çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş, dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecekse mutlaka çekilmelidir. Çekim zamanında yapılmaz ise dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olabilir, İltahap yapabilir ya da öndeki dişe kalıcı zarar verebilir.

RAHATSIZLIK VERMESE DE 20 YAŞ DİŞLERİ ÇEKİLMELİ MİDİR?

Rahatsızlık vermiyorsa 20 yaş dişi çekilmemelidir. Yirmi yaş dişinin diğer dişlerden hiç bir farkı yoktur. Eğer yirmi yaş dişi normal pozisyonunda çıktıysa, öndeki dişleri sıkıştırmıyorsa, bir ağrıya neden olmuyorsa, şişlik yoksa ve temizlenmesi kolaysa bu 20 yaş dişleri ağızda tutmak için çaba göstermek gerekir.

20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİMİ ÇOK MU ZORDUR?

20 yaş dişinde sorun varsa çekmek yerinde olur. 20 yaş dişini her zaman operasyonla çekmek gerekmez. Bazıları kolaylıkla çekilebilir. Bazen üzerinde büyük bir kemik varsa, öndeki dişe dayanıyorsa o zaman operasyon gerekir.