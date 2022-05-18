20 yaş dişleri neden ağrır? Nelere dikkat etmeliyiz?

Diş ağrıları genellikle yemek yedikten sonra şiddetlenir ve ağrının yemek yüzünden olduğu kanısına varılır. Bunun nedeni yemeklerdir. Dişte sızı ve ağrı oluşur. Bu ağrıların başında en sık rastlanılan ağrılardan biri de, 20 lik diş olarak da adlandırılan ve en son çıkan yetişkin dişleridir. Çenenin en arka kısmında yer alan azı dişleri olan 20'lik dişler genelde çene yapısına uyum sağlayamamaları nedeniyle çoğu bireyde ağrı, apse oluşumu ve rahatsızlıklara yol açar.

20'LİK DİŞ AĞRISI VE BELİRTİLERİ

20'lik diş ağrılarında iki durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların birincisi 20'lik dişin neden olduğu yansıma ağrılar, ikincisi ise dişte meydana gelen ağrıdır. 20'lik diş ağrısının, diş etinin iltihaplanmasından veya çürükten kaynaklanır. Şiddetli ağrıya dönüşmeden önce tatlı yiyecekler yenildiği zaman hassasiyetin oluşması, soğuk uyaranlarda keskin ve anlık bir sızı ağrının oluşması şeklinde kendini hissettirir. Bu aşamalarda müdahale edilmediği sürece şiddetli ağrıya dönüşmektedir. Baş, boyun bölgelerinde oluşan ağrıların kaynağı da bu dişler olabilmektedir. Bu durum yansıyan ağrı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle farklı bir neden konulmuyorsa, baş ve boyun bölgesi ağrılarında ilk atılacak adım, 20'lik dişin çekimidir.

YİRMİ YAŞ DİŞİ NASIL ÇEKİLİR?

Yirmi yaş dişi gömülü bir şekilde ise diş, tek parça halinde bulunduğu bölgeden alınamaz. Bu durumda çekilecek olan diş parçalara ayrılarak alınır. Bir diğer yöntem ise henüz çıkmamış olan yirmi yaş dişinin, diş etinin kesilerek çıkarılmasıdır. Diş eti kesildikten sonra çekim daha rahat olacaktır.