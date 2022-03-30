20 yaş dişleri neden ağrıya neden olur?

Öztoprak şunları kaydetti:

"1950'li yıllarda ünlü Ortodonti Uzmanı Raymond Begg'in kaba ve lifli yiyecekler tüketen eski insanlar ve Avustralyalı yerlilerde yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, kaba ve lifli yiyecekleri çiğnerken dişler daha çok esner ve bu da iki diş arası aşınma sonucunda dişlerin arasında boşluk oluşur. Bu sayede arkadan gelen 20 yaş dişleri kolayca çıkabiliyor. Ancak günümüzde tükettiğimiz fabrikasyon gıdalar, yumuşak ekmek, düdüklü tencerede pişirilmiş et veya krem peynirler dişlerimizi çalıştırmıyor. Yani dişlerimizde amortisör vazifesine gerek kalmıyor. Bu yüzden de dişler sürtünerek aşınamıyor ve 20 yaş dişlerine arkada yer kalmıyor.