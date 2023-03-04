2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası obez olacak

Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan 'Dünya Obezite Atlası 2023' raporuna göre küresel bazda önleme ve tedavi tedbirlerinin gelişmemesi halinde, 12 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının aşırı kilo ve obezite ile yaşayacağı öngörüldü.
OBEZİTE ÇOCUKLARDA DAHA HIZLI İLERLİYOR
Raporda çocuklar ve gençlerde 2035 yılına kadar obezitenin ikiye katlanacağı ve çocuklar arasında yetişkinlerden daha hızlı arttığı belirtildi.
Raporda dikkat çeken bir başka bulgu ise obezitenin düşük gelirli ülkelerde daha hızlı yaygınlaştığı vurgulanarak "Düşük gelirli ülkeler obezite prevalansında hızlı artışlarla karşı karşıyadır.
Küresel olarak obezitede en büyük artış beklenen 10 ülkeden 9'u düşük veya alt-orta gelirli ülkelerdendir. Hepsi de Asya ya da Afrika'da yer almaktadır" denildi.
TÜRKİYE'NİN KARNESİ
Ülke bazında obezite karnesinin hazırlandığı raporda, yıllık yüzde 2.3 artışla Türkiye'deki yetişkinlerin 2035 yılına kadar yüzde 55'nin aşırı kilolu ve obez olacağı öngörüldü. Öte yandan Türkiye'nin küresel bazda hazırlıklı olma sıralaması ise 37'nci sırada yer alarak 'Oldukça İyi' olarak derecelendirildi.