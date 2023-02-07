20’lik diş ağrısı önemsenmediğinde tehlike yaratıyor! İşte 20’lik diş ağrısını dindiren yöntem…

Bupa Dental Care'den Diş Hekimi Faizan Zaheer, yirmi yaş dişleri hakkında Express.co.uk ile içerik hazırladı. 20'lik yaş dişleri, çıkmaya başladığında ağrı ve rahatsızlık verir. Pek çok insan, 20'li yaşlarında bu deneyimi yaşasa da daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Diş hekimi Zaheer, "Çoğu durumda 20'lik yaş dişleri, ağızda yeni bir dişe uyum sağlamak için yapılması gereken fiziksel değişikliklerin bir sonucu olarak hafif bir rahatsızlıktır" dedi.
20'LİK DİŞ AĞRISI YAŞAYANLAR İÇİN...
Bununla birlikte, bazıları için yeni bir bilgelik dişinin patlaması perikoronite yol açabilir. Diş hekimi Zaheer, perikoronitin "Çıkma sürecinde olan veya çıkmış 20'lik yaş dişleri etraftaki diş etinin iltihaplanmasına ve enfeksiyonuna neden olabilir." dedi. 20'lik diş ağrısı yaşayanların ılık tuzlu su ile gargara yapmaları öneriliyor.
BAKTERİLERİN ÜREME ALANI HALİNE GELİR
Diş Hekimi Zaheer şunları söyledi; 20'lik diş ağrısının olduğu tarafla sert besinlerin çiğnenmemesi gerektiğini belirtti. Ağrı yoğunluğunun artması durumunda uzmanlar tarafından önerilen ağrı kesicilerden destek alınabilir. 20'lik dişler bazen tamamen çıkar bazense çıkma süreci devam eder. Kısmen çıkan 20 yaş dişleri enfeksiyona daha yatkındır. Bakterilerin üreme alanı haline gelir. Zamanla diş çürüyebilir veya enfekte olabilir.
Bu nedenle çekilmesi gerekebilir. Bu nedenle 20 yaş dişinizde herhangi bir ağrı varsa, sizi rahatsız etmeye başladıysa bir dişçi randevusu almalısınız.
ÖNLEMLER İŞE YARAMAZSA...
NHS, çoğu insanda gömülü olarak bilinen dört 20'lik diş olduğunu söylüyor.
Diş problemleri gelişirse, antibiyotik ve antiseptik gargara verilebilir. Bu önlemler işe yaramazsa, komplikasyon riski taşıyan ameliyat önerilebilir.