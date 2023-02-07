20’lik diş ağrısı önemsenmediğinde tehlike yaratıyor! İşte 20’lik diş ağrısını dindiren yöntem…

Bupa Dental Care'den Diş Hekimi Faizan Zaheer, yirmi yaş dişleri hakkında Express.co.uk ile içerik hazırladı. 20'lik yaş dişleri, çıkmaya başladığında ağrı ve rahatsızlık verir. Pek çok insan, 20'li yaşlarında bu deneyimi yaşasa da daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Diş hekimi Zaheer, "Çoğu durumda 20'lik yaş dişleri, ağızda yeni bir dişe uyum sağlamak için yapılması gereken fiziksel değişikliklerin bir sonucu olarak hafif bir rahatsızlıktır" dedi.