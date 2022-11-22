24 saat içinde etkisini gösteriyor! Depolanan yağları hızla yakıyor

Mutfağımızın vazgeçilmez besini sarımsağın sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalbi korumasıyla bilinen sarımsağı Romalılar ve Çinliler tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyotik olarak görülen sarımsak içerdiği besin değeri ve vitaminler sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Tıbbi açıdan da kabul gören mucizevi besin sarımsağı közleyip her gün yerseniz sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Peki közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir? İşte közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları...
Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.
Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.
Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:
4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.
6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.
6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.
10-24 saat: Sarımsak aşağıdakileri gerçekleştiriyor:
- Kolesterolü düzenliyor
- Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor
- Tansiyonu düzenliyor
- Sinir sistemini güçlendiriyor
- Vücuda ağır metallerin girmesini engelliyor
- Kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor
- Yorgunluğu önlüyor
- Hücrelerin ömrünü uzatıyor
Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız... 30 dakikada etkisini gösteriyor!
Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor... Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.
Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin'den kaynaklanıyor.
Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.
İşte bu yüzden sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür.