24 saat içinde etkisini gösteriyor! Depolanan yağları hızla yakıyor

Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor... Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.

Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin'den kaynaklanıyor.

Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.

İşte bu yüzden sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür.