24 yaşındaki Gülfem kendi tırıyla 4300 kilometre yol kat etti! "Elimden gelen depremzedelere yardım etmek"





"BENİM ELİMDEN GELEN SADECE FRANSA'DAN TÜRKİYE YARDIM GETİRMEKTİ"

Depremlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Gülfem Zengin "Depremi duyduk. Akraba, iş arkadaşları, hepimiz üzüldük. İlk günler baya zor geçti. Videoları izlediğimizde haberlerde ve sosyal mecrada kalbimiz ikiye bölünüyor. Buraya niçin geldim. Benim tır şirketim var. Benim elimden gelen sadece Fransa'dan Türkiye yardım getirmekti. Elimdeki imkanlar bunlardı. 6 ülke geçiyoruz. Sonra Türkiye giriş yapıyoruz. Benden önce 4 ve 5 tır gönderilmiş. Salı günü çıktım. Toplam 4 gün oluyor. Mont, elbise, kıyafet hepsi sıfır. Kedi, köpek maması su ilaç malzemeleri hepsi içinde" şeklinde konuştu.