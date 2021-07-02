30 saniyede tuvaleti pırıl pırıl yapan yöntem

Klozetlerinizi tamamen lekesiz hale getirmenin birkaç yolu bulunuyor. Bu yolları deneyerek saniyeler içerisinde aradığınız temizliğe kavuşabilirsiniz. Üstelik oldukça uygun bir bütçeyle. İşte o yöntemlerden birkaçı.

SİHİRLİ BİR ANTİ-MİKROBİYAL OLAN HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, kesikleri ve yaraları iyileştirmesi ile bilinse de aynı zamanda evinizde harika bir yardımcı olabilir. Mantar ve bakteri karşıtı yapısı sayesinde bakteri, küf ve kötü kokuları yok eder. Tencere, tava, halı ve fayansları temizlemek için kullanılabilir. Ev tekstilinde çarşafları beyazlatmak için kullanılabileceği gibi banyo ve tuvaletten kireç ve sarı lekeleri çıkarmak için de ideal malzemelerden biridir.

AMONYAK YAĞ VE YAĞ KALINTILARINI ÇÖZER

Ev tipi amonyak, hücre proteinlerini parçalayarak gresten ve yağdan kurtulmayı kolaylaştırması nedeniyle güçlü bir temizleyici olarak biliniyor. Birçok fayans, küvet ve pencere temizlik ürünü, amonyağı bir bileşen olarak içeriyor. Fakat oldukça etkili bir temizlik maddesi olsa da gözlerle ve ciltle temas ederse veya solunduğunda zehirli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle amonyak çok zararlı olma ihtimali nedeniyle diğer kimyasal bileşenlerle bir arada kullanılmamalıdır.

KENDİ KARIŞIMINI OLUŞTUR

Ev kimyasalları, özellikle çok hızlı tükenmeleri nedeniyle ve özellikle kalabalık ailelerde sıklıkla kullanıldığı göz önünde bulundurulursa bütçeyi zorlar hale gelebilir. Bu nedenle hem çok karmaşık bileşenlere sahip ürünleri kullanmak istemeyenler hem de bütçesini zorlamak istemeyenler için kullanımları için hazırlayabilecekleri bir karışım tarifi bulunuyor. Doğru oranları ve güvenlik önlemlerini uygulamanız durumunda daha az maliyetli bir karışım elde edebilirsiniz.

MALZEMELER:

100 ml amonyak (%10)

100 ml hidrojen peroksit (%3)

YÖNTEM:

Püskürtücü başlığı olan bir şişe seçin ve şişeyi akan suyun altında duruladıktan sonra kurulayın. Amonyağı şişeye dökmeden önce lastik eldiven, maske ve tercihen koruyucu gözlük kullanın. Şişeye doldurduğunuz amonyağa ince bir biçimde hidrojen peroksit ekleyin. Şişeyi nazikçe ve dikkatli bir biçimde sallayarak tüm içeriği karıştırın. Karışımı direk lekeli bölümün üzerine püskürtebilir veya bir bez ya da süngere püskürterek lekenin üzerine uygulayabilirsiniz. 10 15 dakika bu şekilde bekletmenizin ardından akan suda temizlediğiniz bölümü iyice durulayın.

İYİ BİR HAVALANDIRMA VE MASKE KULLANIMI ŞART

Amonyak zehirli bir kimyasaldır. Bu nedenle evde kullanırken tüm pencereleri açmanız, bir maske ve eldiven takmanız ve karışımı küvet, lavabo veya tuvalete hızlıca uygulamanız gerekiyor. Uygulamadan sonra odadan çıkmanız ve diğer aile üyelerini kullandığınız alandan bir süre uzak tutmanız da oldukça önemli. Karışımı hızlıca yıkadıktan sonra tüm evi de havalandırmanız önemli bir diğer detay.