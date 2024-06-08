540 gramlık Eliz bebek 90 gün sonra ilk kez güneşi gördü

İzmir'de yaşayan Bahriye ve Baha Erkmen, aşılama ve tüp bebek tedavilerinin ardından bebek beklemeye başladılar ancak anne Bahriye Erkmen 27'nci haftada yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye yatarak erken doğum yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaaddin Balcı tarafından gerçekleştirilen doğumda Eliz Bebek, 540 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları tarafından titizlikle bakılan minik bebek, 90 gün boyunca küvözde tedavi gördü. 91'nci günün sonunda anne ve babasının kucağında hastaneden taburcu olan Eliz Bebek, ilk kez hastaneden çıkarak güneşi gördü.

UMUDA YOLCULUK

Anne Bahriye Erkmen, "Hamileliğimde yaşadığım sağlık sorunlarım için hastaneye yattığımda doktorlar ve hemşireler seferber oldu. Bana serviste, bebeğimize de Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kendi bebekleri gibi baktılar. 90 gün boyunca bebeğimizin günbegün büyümesini izlemek, umuda yolculuk gibiydi. Destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi. Kızından hiç umudunu kesmeyen Baba Baha Erkmen ise "Yakınlarımız bebeğimizin 540 gram olduğunu doğduğunu öğrenince çok üzüldüler. Bize ne kadar belli etmemeye çalışsalar da yaşayacağına dair aklında soru işareti vardı herkesin. Ama ben ve eşim bir an bile bundan şüphe etmedik, o da annesi gibi çok güçlü çünkü" diye konuştu.

HİÇBİR KOMPLİKASYON YAŞAMADI

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Kadir Mutlu, bu kadar düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerin çoğunun takipleri sırasında ya da taburcu olurken; çeşitli akciğer problemleri, gözlerde problem, kafa içi kanaması ve çeşitli barsak operasyonları gibi sorunlarla karşılaşabildiğine değinerek Eliz Bebek'in yoğun bir ilgi ve takiple bakılarak hiçbir komplikasyon yaşamadan taburcu olduğunu söyledi.

Anne Bahriye Erkmen'i gebeliğinin başından beri takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Balcı ise "Annenin geçmişinde hipertansiyon öyküsü olduğu için, 16'ncı haftadan itibaren tansiyonu yükselmeye başladı. Kardiyoloji ile birlikte tedavisi yönlendirildi. 25'nci haftada ağır preeklampsi gelişti ve hastaneye yatırıldı. Erken doğum için gerekli hazırlıklar yapıldı, 26'ncı haftada, tablo anne ve bebek hayatını tehdit eder hale gelince, acil doğum kararı verildi. Zamanlaması doğruydu, 1 hafta öncesi çok erken, bir gün sonrası çok geç olabilirdi. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.