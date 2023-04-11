6 ayda 50 kilo verdi! Görenler ameliyatsız verdiğine inanamıyor!

6 AYDA 50 KİLOGRAM VERDİM

Kilo vermesindeki en önemli etkenin sağlıklı beslenme olduğunu dile getiren Pelin Gençer, "Bundan 6 ay önce diyet yapmaya karar verdim. Benim için öncelikli olan şey, sağlıklı beslenmekti. Kübra hanım sayesinde sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Bu diyet sürecinde benim için önemli olan dengeli beslenmekti ve aynı zamanda motiveydi. Dengeli beslendik hem de Kübra hanım ile iletişimimizi hiçbir şekilde kesmedik. Aynı zamanda her şeyden yeteri kadar miktarda yiyerek süreci tamamladık. 6 ayda 50 kilogram verdim. Zayıflamadan önceki hayatımda yürümekte zorluk çekiyordum. Kan değerlerimde ciddi miktarda düşüş vardı ve bunun için tedavi gördüm. Bu sebeple diyete başlamıştım. Şimdi kan değerlerim iki katına çıkmış aynı zamanda rahat hareket edebiliyorum ve dış görünüşümden de oldukça memnunum.