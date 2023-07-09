"6 haftalık ömrün kaldı" demişlerdi, 6 ayda kanseri yendi! "Kanser 6 ayda 58 yıldan daha çok şey öğretti"





"25 KİLO KAYBETTİM"

Kemoterapinin hem iyi hem kötü olan her şeyi öldürdüğünü söyleyen Susanni, "25 kilo ve tüm gücümü kaybettim. Kanser seni hiçbir şey yapamayacak hale getirene kadar en dibe çekiyor. Gururunu, itibarını, hayatta önemli olduğunu düşündüğün her şeyi elinden alıyor. Ve kanser sürecinden geçerken bu şeylerin aslında o kadar önemli olmadığını düşünüyorsun. Bu hastalık bana 6 ayda önceki hayatımda öğrendiğimden daha çok şey öğretti. Hayatımdan daha önce çok önemli olduğum birçok şeyi çıkardım, bir zaman ve efor kaybı olduklarını anladım. Kanser bana bunu öğretti" diye konuştu.



"TANIMADIĞIM İNSANLARDAN DESTEK GÖRDÜM"

Düzenlediği Şükran Konseri'ni anlatan Susanni, "Hastalık sürecimde pek fazla piyano çalamadım. Bu yüzden arkadaşlarımla birlikte Şükran Konseri'ni düzenledim. Kemoterapide sol kolumdaki birçok damar yandı ve bu sol elimi ve piyano çalmamı etkiledi. Bu kalıcı bir şey mi olacak bilmiyorum ama çaldığım bestelerin birçoğu sol elle çalınacak kısımlardan oluşuyor. Şu an bunları yapamıyorum. Ama tekrar eski haline dönmese bile bunu kabul edeceğim. Bir yıl önce belki bunu kabul etmezdim. Bir şeyin içinde olmaya zorlanınca kabul etmek durumunda kalıyorsun. Konser inanılmazdı. İlk hastaneye yattığım günden beri çevremdeki insanların destekleri karşısında hayret içinde kalmıştım. Hiç tanımadığım insanlardan farklı yollardan destek gördüm. En yakın arkadaşım fiziksel yardım öğretmeni, bana onkoloğumun yapacağı yardımı yapamazdı ama her zaman zamanını beni görmeye harcadı" şeklinde konuştu.





"İÇTENLİKLE YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VARSA YAPIN"

Bu dönemde öğrendiklerinden ve gençlere önerilerinden bahseden Susanni, şunları söyledi:

"Hayatımın büyük bir kısmını öğretmenlik yaparak geçirdim. Öğrencilerime hep nasıl daha verimli, daha gayretli, daha fazla disiplin sahibi olabileceklerini anlattım. Genç insanların zamanını boşa harcamayı sevdiğini fark ettim. Çok verimsizler, disiplindense eğlence bulmak için her yolu deniyorlar. Fakat fark ettim ki genç olmak böyle bir şey. Çünkü genç insanlar daha yaşlı insanların sahip olmadığı şeylere sahip. Muazzam derecede enerjileri, hevesleri ve umutları var. Bu özellikler zaman geçtikçe ölüyor ve geri kalan hayatını başarının gerçek motivasyonu olan bu güzel şeylere ne olduğunu düşünerek geçiriyorsun. Heves, umut ve çılgınlığınız yoksa özel bir şey yapamıyorsunuz. Bunlar yoksa sadece uyum sağlayıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu yüzden öğrencilerime daha önce söylediğim şeyleri söylemeyi bıraktım. Çünkü onların genç olması gerekiyor. Eğer gençliğin güzel yanlarını tutmayı denerlerse ve dünyanın onlara söyledikleriyle kendilerini sınırlamazlarsa bu bir başarı olur. Eğer içtenlikle yapmayı istediğiniz bir şey varsa beklemeyin ve yapın. Eğer kalbiniz o şeyi yapmayı çok istediğini söylüyorsa, yapın. Çünkü hayatınızla ilgili hiçbir kontrolünüz yok. Olduğunu sanıyorsunuz ama yok."