6 yaşında diye evlat edinilmişti, 22 yaşında çıktı! Dünya gündemine oturan "sosyopat cüce"

Kristine Barnett, evlat edindiği Natalia'yı terk ettiği için ağır ihmalle suçlandı fakat, yaşananlar ihmalin ötesinde bir korku filmini çağrıştırıyor. Ebeveynlik ile ilgili kitaplar bile yazan Kristine ve eşi Micheal, Ukraynalı Natalia'yı 2010 yılında evlat ediniyorlar. Yaşananlar ise; buradan sonra garipleşiyor.





Kristine, Natalia'nın davranışlarında gariplikler fark ediyor. Natalia, Kristine'nin kahvesine çamaşır suyu eklemek, hareket eden arabadan atlamaya çalışmak, aile üyelerini öldürdüğü resimler çizmek gibi garip davranışlar sergiliyor. Üstelik Kristine, "küçük kızın regl" olduğunu fark ediyor.