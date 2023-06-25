6 yaşında diye evlat edinilmişti, 22 yaşında çıktı! Dünya gündemine oturan "sosyopat cüce"

Kristine Barnett, evlat edindiği Natalia'yı terk ettiği için ağır ihmalle suçlandı fakat, yaşananlar ihmalin ötesinde bir korku filmini çağrıştırıyor. Ebeveynlik ile ilgili kitaplar bile yazan Kristine ve eşi Micheal, Ukraynalı Natalia'yı 2010 yılında evlat ediniyorlar. Yaşananlar ise; buradan sonra garipleşiyor.
https://www.instagram.com/p/Ct1zVa3AFaF/
Kristine, Natalia'nın davranışlarında gariplikler fark ediyor. Natalia, Kristine'nin kahvesine çamaşır suyu eklemek, hareket eden arabadan atlamaya çalışmak, aile üyelerini öldürdüğü resimler çizmek gibi garip davranışlar sergiliyor. Üstelik Kristine, "küçük kızın regl" olduğunu fark ediyor.
Şüphelenen aile; doktora kemik testi yaptırıyor ve Natalia'nın "en az 14 yaşında" olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bir "cüce" olduğu anlaşılan Natalia ile ilgili hakim, doğum yılının 1989 olarak düzeltilmesine karar veriyor, yetişkin yardımı almasını sağlıyor.
Ayrı yaşamaya başlayan aile, Kanada'ya taşındıktan sonra Natalia tekrar çocuk gibi davranmaya başlıyor. Üstelik aileyle olan iletişimini tamamen koparıyor. Sonunda ise polis, 2014 yılında boşanan çifti Natalia'yı "terk ettikleri" için ağır ihmalle suçlayarak dava açıyor. Fakat aile, bu yaşananlarda asıl mağdurun kendileri olduğunu söyleyerek itiraz ediyor.